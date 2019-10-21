Наш ответ «Пиле»: опубликованы кадры второго сезона сериала «Метод»

Зрителей ожидает еще больше пугающих моментов, чем в первом сезоне.

В Сети появился тизер второго сезона популярного сериала «Метод». Видео обещает зрителям возвращение на экран Паулины Андреевой в роли следователя Есении Стекловой, а также Александра Петрова. А вот героя Константина Хабенского в ролике нет, но, возможно, с ним связан некий сюжетный сюрприз.

Тизер создает впечатление полноценного американского триллера, с элементами боевика и ужасов. В нем показаны довольно жуткие кадры. Сразу видно, что маньяк, за которым будет охотиться главная героиня, обладает поистине больной фантазией. Возможно, создатели поставили себе задачу снять своеобразный ответ на кинофраншизу «Пила». Премьера сериала ожидается уже этой осенью.

Напомним, первый сезон вышел в конце 2015 года и был очень смелым проектом. Главную роль сыграл Константин Хабенский. Его персонаж — гениальный следователь, который не хотел никому раскрывать свой метод поимки убийц и маньяков. Паулина Андреева сыграла его стажера, которая пошла в обучение к странноватому криминалисту, чтобы раскрыть трагическую смерть своей матери.

Будете смотреть второй сезон этой кровавой драмы?