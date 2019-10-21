В какие дела «вляпается» майор Черкасов и кого полюбит в сериале «Формула мести»

На Первом канале громкая премьера: с 21 по 24 октября в 21:30 можно будет посмотреть шестую часть истории о майоре Черкасове, так полюбившемся российскому зрителю.

Еще семь лет назад публика познакомилась с приключениями майора Черкасова. И с момента выхода первого эпизода многосерийного телефильма «Мосгаз» сериал прочно занял место в ТОПах отечественных телепроектов. Практически «Американская история преступлений», только по-русски.

В основу первого сезона вошли материалы дела по поиску и поимке одного из самых первых серийных убийц по кличке «Мосгаз». Потом были сняты продолжения сериала, объединенные главными действующими лицами: «Палач», «Паук», «Шакал» и «Операция «Сатана».

Все они имели неизменный успех. И если режиссеры сменялись от проекта к проекту, то главные действующие герои и актеры остаются неизменными.

О чем сериал «Формула мести»

Во времена тотальной цензуры и общего контроля информации со стороны казалось, что общество процветает и пышет здоровьем. На самом же деле в СССР конца 70-х годов остро стояла проблема наркомании.

Не все было плохо. Скорее даже, в большинстве отраслей все было хорошо. На фоне гонки за мировое лидерство вовсю работали всяческие КБ и НИИ, лучшие умы трудились над созданием новых механизмов и веществ.

Но всегда находятся те, кто сумеет любое гениальное изобретение обратить во вред человеку и в способ собственного обогащения.

Так случилось и с получением новейшего синтетического обезболивающего препарата – его превратили в наркотик. И теперь майору Ивану Черкасову (Андрей Смоляков) в паре с криминалистом Соней Тимофеевой (Марина Александрова) предстоит раскрыть тех, кто пытается нажиться на смертях людей.

А заодно придется вычислить всех причастных к гибели студента, его матери, жокея и служителя местного ипподрома. История запутана и обещает быть захватывающей.

Персонаж Андрея Смолякова созвучен характеру актера

Черкасов импонирует ему тем, что работает абсолютно без пафоса, хоть и знает себе цену. Человек на своем месте: спокойный и уверенный профессионал. Разделяет Смоляков и чувства Черкасова к семье.

С неродными детьми очень трудно порой найти общий язык, но даже пасынок майора видит в нем пример для подражания.

Парень идет работать участковым, и у Черкасова это вызывает амбивалентные чувства. С одной стороны он горд тем, что сын продолжает его дело, а с другой, он всегда хотел для него лучшей судьбы.

Соня Тимофеева станет осторожнее в отношениях

По словам Марины Александровой, сыгравшей напарницу Черкасова, в сериале развивается сильная любовная линия. Вот только Соня, уже обжегшаяся раньше, теперь стала осторожничать. Но зато с каждым новым делом ее профессионализм растет.

Александр Голубев восхищается своим киношным начальником

Он считает Черкасова мозгом, оставляя остальным роль рук, которые двигаются в направлении, указанном мозгом. В этом слаженном взаимодействии исполнитель роли Осадчего видит залог успеха проводимых Черкасовым расследований.

Ну, и романтическая линия, по мнению Голубева, тоже очень интересно проложена в сериале. Отношения между людьми, кипящие страсти – все это очень гармонично вписано в действие.

Режиссер Сергей Коротаев доволен проведенной работой

Для режиссера Сергея Коротаева («Черкизона. Одноразовые люди», «Ловушка») работа по смешению триллера и детектива случилась впервые. Но он считает, что вполне справился с задумкой, тем более что к съемкам были привлечены новые лица.

И какие! Сергей Гармаш, Дарья Урсуляк, Алексей Барабаш, Светлана Немоляева, Александр Лазарев – и список далеко не полон.

«Работа с этими артистами – это колоссальный опыт. Я восхищаюсь ими и учусь у них» — говорит режиссер.

Напоминаем: посмотреть на результат творчества отличных актеров и молодого, но уже достаточно известного режиссера можно будет с понедельника по четверг в 21:30 на Первом канале.

А вы слышали о преступлениях, положенных в основу сериалов о Черкасове?