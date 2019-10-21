В какие дела «вляпается» майор Черкасов и кого полюбит в сериале «Формула мести»

Еще семь лет назад публика познакомилась с приключениями майора Черкасова. И с момента выхода первого эпизода многосерийного телефильма «Мосгаз» сериал прочно занял место в ТОПах отечественных телепроектов. Практически «Американская история преступлений», только по-русски.
В основу первого сезона вошли материалы дела по поиску и поимке одного из самых первых серийных убийц по кличке «Мосгаз». Потом были сняты продолжения сериала, объединенные главными действующими лицами: «Палач», «Паук», «Шакал» и «Операция «Сатана».
Все они имели неизменный успех. И если режиссеры сменялись от проекта к проекту, то главные действующие герои и актеры остаются неизменными.
О чем сериал «Формула мести»
Во времена тотальной цензуры и общего контроля информации со стороны казалось, что общество процветает и пышет здоровьем. На самом же деле в СССР конца 70-х годов остро стояла проблема наркомании.
Не все было плохо. Скорее даже, в большинстве отраслей все было хорошо. На фоне гонки за мировое лидерство вовсю работали всяческие КБ и НИИ, лучшие умы трудились над созданием новых механизмов и веществ.
Но всегда находятся те, кто сумеет любое гениальное изобретение обратить во вред человеку и в способ собственного обогащения.
Так случилось и с получением новейшего синтетического обезболивающего препарата – его превратили в наркотик. И теперь майору Ивану Черкасову (Андрей Смоляков) в паре с криминалистом Соней Тимофеевой (Марина Александрова) предстоит раскрыть тех, кто пытается нажиться на смертях людей.
А заодно придется вычислить всех причастных к гибели студента, его матери, жокея и служителя местного ипподрома. История запутана и обещает быть захватывающей.
Персонаж Андрея Смолякова созвучен характеру актера
Черкасов импонирует ему тем, что работает абсолютно без пафоса, хоть и знает себе цену. Человек на своем месте: спокойный и уверенный профессионал. Разделяет Смоляков и чувства Черкасова к семье.
С неродными детьми очень трудно порой найти общий язык, но даже пасынок майора видит в нем пример для подражания.
Парень идет работать участковым, и у Черкасова это вызывает амбивалентные чувства. С одной стороны он горд тем, что сын продолжает его дело, а с другой, он всегда хотел для него лучшей судьбы.
Соня Тимофеева станет осторожнее в отношениях
По словам Марины Александровой, сыгравшей напарницу Черкасова, в сериале развивается сильная любовная линия. Вот только Соня, уже обжегшаяся раньше, теперь стала осторожничать. Но зато с каждым новым делом ее профессионализм растет.
Александр Голубев восхищается своим киношным начальником
Он считает Черкасова мозгом, оставляя остальным роль рук, которые двигаются в направлении, указанном мозгом. В этом слаженном взаимодействии исполнитель роли Осадчего видит залог успеха проводимых Черкасовым расследований.
Ну, и романтическая линия, по мнению Голубева, тоже очень интересно проложена в сериале. Отношения между людьми, кипящие страсти – все это очень гармонично вписано в действие.
Режиссер Сергей Коротаев доволен проведенной работой
Для режиссера Сергея Коротаева («Черкизона. Одноразовые люди», «Ловушка») работа по смешению триллера и детектива случилась впервые. Но он считает, что вполне справился с задумкой, тем более что к съемкам были привлечены новые лица.
И какие! Сергей Гармаш, Дарья Урсуляк, Алексей Барабаш, Светлана Немоляева, Александр Лазарев – и список далеко не полон.
«Работа с этими артистами – это колоссальный опыт. Я восхищаюсь ими и учусь у них» — говорит режиссер.
Напоминаем: посмотреть на результат творчества отличных актеров и молодого, но уже достаточно известного режиссера можно будет с понедельника по четверг в 21:30 на Первом канале.
А вы слышали о преступлениях, положенных в основу сериалов о Черкасове?