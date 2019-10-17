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Ирина Горбачева закончила съемки в фильме «ЧИКИ» о бывших проститутках

Режиссер Эдуард Оганесян завершил съемки сериала «Чики», которые проходили в Кабардино-Балкарии. В телефильме снялись Ирина Горбачева, Анна Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова.

Ирина Горбачева закончила съемки в фильме «ЧИКИ» о бывших проститутках
Съемки сериала «ЧИКИ» (2020). Фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Показ нового восьмисерийного фильма начнется в 2020 году. Как рассказал директор сервиса more.tv, на котором будет проходить трансляция, Денис Горшков, заказчики с нетерпением ждут выхода сериала. «Это провокационная и яркая история с отличным актёрским составом и выраженной авторской и режиссерской интонацией», — добавил он. 

Съемки сериала «ЧИКИ» (2020)
Съемки сериала «ЧИКИ» (2020). Фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По мнению режиссера сериала Эдуарда Оганесяна, «ЧИКИ» показывают разные стороны окружающей нас действительности — и привлекательные, и отталкивающие. «Эта история является зеркалом для каждого из нас», — говорит он и добавляет, что героини фильма имеют право быть счастливыми. 

На съемках происходили курьезы
На съемках происходили курьезы. Фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Продюсер проекта Ольга Кочеткова добавила, что на съемках происходили курьезы. Как и героини фильма, члены съемочной группы попадали в различные ситуации — не только смешные, но и грустные и даже абсурдные. 

Сериал «ЧИКИ» рассказывает о подругах из маленького городка, которые работали «на трассе», но решили начать жизнь с нуля и занялись законным предпринимательством. 

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Тэги:

Анна МихаловаВарвара ШмыковаИрина ГорбачеваИрина Носовакомедийный сериалРубен ДишдишянЭдуард Оганесян
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Ирина Горбачева закончила съемки в фильме «ЧИКИ» о бывших проститутках
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