Снят сериал по мотивам преступления Кокорина и Мамаева

Российские режиссеры выпустят сериал по мотивам преступления футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как стало известно, подростковая многосерийная кинолента выйдет уже 24 октября. Посмотреть ее можно будет в сообществе more.tv в социальной сети ВКонтакте. Главным героем фильма станет футболист Антон Ковалев – его приговорили к двум годам тюрьмы за пьяный дебош в кафе. После отбытия наказания, Ковалев выходит на свободу и осознает, что поступок испортил ему карьеру – юноша больше не может быть капитаном сборной России.

Некогда воспитывавший Ковалева глава центра трудных подростков Герман предлагает Антону поработать с непростыми ребятами и подготовить их к Олимпиаде. С этого момента главный герой встает на путь исправления, а заодно борется со сложностями и с трудом ищет общий язык с детьми.

Отметим, что в титрах звучат такие знаменитые имена как Александр Лыков и Глеб Калюжный. Кроме них участие приняли Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова и многие другие. Генеральный директор more.tv Денис Горшков отметил, что считает сериал «Трудные подростки» необычным и откровенным экспериментом, предназначенным для молодой аудитории. По его мнению, так о российских подростках не рассказывал еще ни один режиссер.