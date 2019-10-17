«Буратино» Иосифов снял очередной сериал про Екатерину

Известный по роли Буратино в одноименном фильме актер Дмитрий Иосифов закончил очередную картину про императрицу Екатерину. На телеэкранах сериал «Екатерина. Самозванцы» появится 21 октября.

Журналистам Teleprogramma.pro Иосифов рассказал, что снимать исторический фильм для него не сложнее, чем делать что-либо другое. Сам он предпочитает называть свою ленту «костюмированным кино» и «кино, основанном на исторических фактах».

«Понимаете, чтобы приблизить героев того времени к современному зрителю, эти герои должны задаваться вопросами сегодняшнего человека. В фильмах герои так же, как и в жизни влюбляются, разочаровываются. Они делают все то, что современному зрителю близко и понятно. Не важно, будут ли в кадре кареты или автомобили, главное, чтобы история была современна», — подчеркнул он.

Отметим, что главную роль в картине сыграет Марина Александрова. Напарниками актрисы станут Владимир Яглыч, Игорь Скляр, Павел Табаков, Михаил Горевой и другие. Фильм станет третьим проектом о Екатерине, которые реализует Дмитрий Иосифов – ранее он уже снял фильмы «Екатерина» и «Екатерина. Взлет».