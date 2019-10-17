Юрий Стоянов о сериале «Запасный выход»: «На площадке никто не смеялся и это обнадеживает»

В преддверии выхода четырехсерийного комедийного сериала «Запасный выход» на НТВ портал Teleprogramma.pro поговорил с исполнителем одной из двух главных ролей – Юрием Стояновым.

«Запасный выход» — это история о двух санитарах в судебно-медицинском морге больницы в небольшом городке. Один из них – бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко, которого играет Юрий Стоянов, а второй – бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров в исполнении Романа Мадянова. Мы поговорили со Стояновым о новом проекте с его участием и теперь ни за что не пропустим премьеру сериала.

— Юрий Николаевич, это будет больше смешная история или все-таки драма?

— Есть у меня не одним десятком лет проверенная примета: если на площадке стоит хохот, вся съемочная группа смеется и аплодирует, все утирают слезы и говорят, мол, ой, как смешно, то этот эпизод так и останется внутренней радостью съемочной группы, а зритель смеяться в этом месте не будет. Так вот, в этот раз на площадке никто не ржал и это обнадеживает.

На самом деле, не было цели насмешить. Там была история, которую надо было прожить. И эта история была непростой и достаточно драматической. А вот в процессе этого проживания высекается юмор, вследствие тех положений, в которые попадают герои.

— Вам тяжело было вжиться в роль уголовника-рецидивиста?

— Знаете, вот самое плохое, это когда у зрителя существуют некие привычные ожидания. Вы сформулировали: «Роль уголовника-рецидивиста». Значит, уже есть типаж «уголовник-рецидивист». Но это ведь не кола, не известный бренд сигарет или духов, когда ты пшикнулся и ждешь известного тебе запаха. Это – человек. Не бывает двух одинаковых уголовников-рецидивистов – ну нет в Палате мер и весов такого эталона под стеклом.

— Вы так себе и представляли то, что вам пришлось переживать на площадке?

— Изначально нам с Ромой Мадяновым показалось, что все должно быть наоборот: я бы играл следователя, а он отлично бы смотрелся в роли бывшего урки. Но мы живем в эпоху продюсерского кино и поэтому они решили так.

Тут, наверное, все базировалось на эффекте неожиданности, несоответствии. А все самое интересное в жизни и высекается в несоответствиях.

— У вас была возможность править своего персонажа «под себя» или четко соблюдалось видение режиссера и строгое следование сценарию?

— У нас был совершенно замечательный режиссер – Сергей Чекалов. Он, как все хорошие режиссеры, ждал неких флюидов от артистов. Когда начинаешь репетировать – начинается легкая корректировка.

— Не было ли жутковато сниматься в морге? Что было самым страшным?

— Морг не пугал. Всегда самое страшное – это первый съемочный день. Вспоминаешь каждый раз с ужасом и думаешь: «Какой же я дурак! Что я там наиграл?» Потому что все становится понятно только на третий день. А вот что потом делать с первыми двумя? Слаба богу, первые два дня где-то в середине истории. Самое тяжелое – притереться. Потому что этот человек – он яркий. Он не такой уж прямо я… Нет, он – не я. Это все-таки человек, которого я сыграл. Все-таки хочется не сниматься в кино и сериалах, а играть.

— Всего 4 серии. Как чувствуете: может проект превратиться в долгоиграющую историю с несколькими сезонами?

— Я могу сейчас чувствовать все, что угодно. У меня вообще и профессия такая: не столько думать, сколько чувствовать. Тут важно что зритель почувствует и как откликнется таким простым голосованием, как просмотр этого сериала.

Все зависит только от доли просмотров: если интерес от серии к серии будет хоть немного возрастать, это станет тем позитивным маячком, который будет сигнализировать, что у сериала может быть продолжение.

А может быть, и не будет никакого продолжения – история ведь самодостаточная внутри вот такого четырехсерийного формата. Сейчас она закончена, финал закрытый. Но никто не зовет персонажа Ромы обратно с пенсии в милицию, и никто не зовет моего персонажа в эксперты. Но слава богу, хоть не сажают.

— Что вы можете рассказать о персонажах этой истории, не раскрывая завесы тайны?

— Наши персонажи очень выиграли репутационно в истории, когда бывший урка и бывший следователь объединены одной большой бедой. Эта беда – работа в морге. Одного туда устроила сестра, потому что его никуда не брали с его тюремным бэкграундом. Второй – бывший милиционер. В какой-то степени, оказался в морге ради интереса. В результате, эта невеселая работа их сблизила – беда сближает чаще, чем радость…

У них совершенно разный принцип расследования. У одного опыт его работы, у второго – опыт всей его жизни. Один знает всю криминальную составляющую и может понять все мотивации, а второй их раскрывает. Они подходят с разных сторон и становятся двумя сторонами одной медали.

Они живут друг с другом очень непросто. Иногда вообще как кошка с собакой – даже до драки доходит. Но при этом какая-то внутренняя симпатия все же присутствует. По крайней мере, они друг другу интересны.

— Где снимали? Долго ли длился сам процесс съемок?

— Очень быстро! Этот сериал был снят в рекордные сроки. У каждого из нас было всего 17 или 18 съемочных дней. Был бюджет, были сроки, все построили, морг построили на территории завода, лабораторию, больницу… Вот и все наши локации.

Съемки происходили в Москве, натурные съемки – в ближнем Подмосковье. История не московская, речь идет о некоем провинциальном городе. Так что в Москве еще множество мест, где можно увидеть провинцию.

О чем сериал

В мини-сериале «Запасный выход» Стоянов сыграет роль бывшего уголовника с огромным криминальным прошлым, а Мадянов – бывшего следователя. Оба работают в морге, куда однажды привозят труп со следами насилия. Следователь, назначенный на это дело, в тупике. Но два совершенно разноплановых главных героя, расщелкивают дело в два счета.

В сериале множество смешных моментов, хотя, казалось бы, место действия совершенно не располагает к юмору.

Точная дата выхода сериала на НТВ еще не определена.

Будете следить за телепрограммой, чтобы не пропустить выход нового юморного сериала?