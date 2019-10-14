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Героине Дарьи Мороз придется простить супругу третью измену

В сериале «Триада» ожидается невероятный поворот.

Героине Дарьи Мороз придется простить супругу третью измену
Дарья Мороз и ее экранный супруг. Фото: кадр из сериала «Триада».

Поклонников популярного сериала «Триада», который стартовал на канале ТНТ 30 сентября, ждет неожиданный поворот. Оказывается, у главного героя будет не три, а четыре ребенка! Как говорят сами киношники, шоу пора переименовывать в «Квартет». Кто еще забеременел от персонажа Бориса Дергачева, правда, пока не сообщается — интрига.

Напомним, по сюжету сериала, от одного мужчины ждут ребенка три женщины: его жена, любовница и танцовщица из клуба, случайно с ним переспавшая. При этом главный герой хочет растить всех своих отпрысков и просит дам не бросать его.

Супругу «многоженца» играет блистательная Дарья Мороз. Ее героиня усилием воли смогла простить возлюбленному двойную измену. Одной из причин такого поступка стало то, что у пары имеется совместное кафе, которое нужно спасать от банкротства. Но импульсивная женщина может легко забыть об этом, когда узнает про четвертого ребенка…

А вы смотрите сериал «Триада»? Поделитесь впечатлениями.

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Борис ДергачевДарья МорозРоссийские сериалыроссийский сериалСериал "Триада"
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Героине Дарьи Мороз придется простить супругу третью измену
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