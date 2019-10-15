Что стало с актерами из сериала «Бригада»

Первые серии «Бригады» зрители увидели в 2002 году, и история дворовых друзей-хулиганов, ставших криминальными «авторитетами», сразу же завоевала внимание миллионов людей. Улицы по вечерам пустели – как когда-то во время показа «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцати мгновений весны».

После «Бригады» в жизни обаятельного «Пчелы» было еще много разных ролей. Активно снимались и другие актеры сериала. Сегодня мы поздравляем Павла Майкова с днем рождения и предлагаем вспомнить – как сложились судьбы актеров, снявшихся в «Бригаде».

Павел Майков – Пчела

Участие в гангстерской саге принесло начинающему актеру известность и множество предложений от режиссеров. Павел потом признавался, что долго не мог выйти из образа – носил, как Пчела, длинные плащи и «прилизанные» прически.

Сериал изменил не только его творческую биографию, подарив первую большую роль в кино, но и личную жизнь. Майков ушел от жены, несмотря на наличие маленького сына, — его захватила новая любовь. Молодой актер «увел» любимую женщину у другого и женился на ней.

За прошедшие после выхода «Бригады» 19 лет Майков снялся в 40 фильмах, среди которых – «Солдаты», «Ольга», «Измены»… Кроме того, он создал несколько рок-групп, был ведущим музыкальной радиопрограммы. И все же для миллионов зрителей Павел – это, в первую очередь, Пчела, один из криминальных авторитетов «Бригады».

Сергей Безруков – Саша Белый

Сергея Безрукова знали в столице еще до «Бригады» — он играл на сцене «Табакерки», озвучивал анимационный ситком «Куклы», снимался в фильмах… Но настоящую знаменитость, без сомнения, принесла ему роль «крестного отца» — Саши Белого – в сериале «Бригада». Противоречивый характер героя, а также ошеломляющее обаяние Сергея мгновенно сделало его кумиром. Сам Безруков так отзывался о своем герое: «Это повесть о настоящем человеке, который стал служить злу».

За «Бригадой» последовали другие сериалы – «Участок», «Есенин», кроме того, Безруков сыграл Иисуса в фильме «Мастер и Маргарита», главную роль в неоднозначной картине «Высоцкий. Спасибо, что живой!»…

Безруков играет и в театре, а также продолжает заниматься озвучкой, иногда выступает в роли продюсера. У него – собственная кинокомпания, свой театр, а еще Сергей солирует в рок-группе «Крестный папа».

В 2016 году Безруков, разведясь с женой Ириной (они прожили вместе 15 лет), женился на режиссере Анне Матисон, в их семье подрастает двое детей.

Дмитрий Дюжев – Космос

На счету брутального Космоса из «Бригады» — около 60 киноролей, с каждой из которых Дмитрий Дюжев справился блестяще. Дюжев – очень верующий человек, старается жить по Божьим и человеческим законам, и жену себе нашел, близкую по духу. Вместе с Татьяной Зайцевой они воспитывают двоих сыновей.

Долгое время Дмитрия преследовали потери – один за другим уходили близкие люди. От неизлечимой болезни умерла маленькая сестренка, отец покончил с собой, следом угасла мама… Дмитрия поддерживала любимая бабушка.

После «Бригады» Дюжев и Безруков стали друзьями и снялись вместе еще в нескольких фильмах.

В прошлом году Дюжев получил звание Заслуженного артиста России. В качестве режиссера он снял 3 фильма, а также стал постановщиком театрального спектакля.

Владимир Вдовиченков – Фил

До «Бригады» Владимир Вдовиченков снимался в таких популярных проектах, как «Президент и его внучка», «Граница. Таежный роман», «Марш Турецкого»… Но «Бригада» сделала его, как и других исполнителей главных ролей, настоящей звездой.

Режиссеры стали приглашать его в свои фильмы, он появился в фильмах «Бумер», «Левиафан», «Тварь» и многих других, хотя главным своим делом считает работу в театре.

Семейное счастье пришло к актеру лишь с пятой попытки. Его супругой стала актриса Елена Лядова.

Екатерина Гусева – Ольга Белова

Сама Екатерина Гусева после выхода на экраны сериала признавалась, что, начиная сниматься, вообще не читала сценарий, — просто вырвала из него страницы со своей ролью и сосредоточилась на ней, игнорируя «черные» страницы, на которых бесчинствовали бандиты.

«Бригада», по признанию актрисы, стала для нее «историей любви». Основная работа ее проходила все же не в кино, а в театре: Гусева выучилась вокалу, играла в мюзиклах, и одним из ее достижений стала главная роль в печально известном мюзикле «Норд-Ост». В 2002 году во время спектакля произошел теракт. В тот день Екатерина не участвовала в «Норд-Осте», однако случившееся принесло ей глубокие переживания: как и тысячи других людей, она не отходила от стен театра, пока длилась спасательная операция.

Актриса и сегодня много играет – зрители видели ее в фильмах «На Верхней Масловке», «Человек, который знал все», «Тонкий лед», «Тобол», «А.Л.Ж.И.Р.» и многих других. Екатерина замужем и воспитывает двоих детей, признаваясь, что счастлива.

Андрей Панин – Каверин

Роль оперативника Владимира Каверина в «Бригаде» стала для актера далеко не первой. Он уже был узнаваемым артистом – после ярких ролей в фильмах «Мама, не горюй», «Граница. Таежный роман», «Каменская». Но «Бригада» сделалась для него настоящим трамплином, как и для других участников сериала.

С тех пор на главные отрицательные роли режиссеры приглашали Андрея Панина – все видели, насколько яркими получаются у него такие персонажи. Среди самых известных его работ – роли в проектах «Сволочи», «Последний бронепоезд», «Морфий».

К сожалению, Андрея Панина не стало в 2013 году. Ему было всего 50 лет, и он так и не узнал о своем успехе в фильмах «Шерлок Холмс» и «Гетеры майора Соколова», — они вышли уже после его смерти. Поначалу было объявлено о несчастном случае, но обстоятельства гибели актера указывали на злой умысел.

Расследование длилось год, однако загадка осталась, виновного так и не нашли. Есть мнение, что психически неуравновешенные люди отождествляли Панина с его отрицательными героями: ему то и дело приходили письма с угрозами, ему присылали его собственные фотографии с выколотыми глазами…

Как бы там ни было, а дело закрыто. Андрея Панина не вернуть, зато мы вновь и вновь пересматриваем фильмы, в которых играл этот невероятно талантливый актер.

А вы тоже не отрывались от экранов, пока шел сериал «Бригада», и запомнили его надолго?