Звезда «Мстителей» вспомнила, как пробовалась на роль Дейенерис Таргариен

Элизабет Олсен отметила, что на прослушиваниях все «вышло невероятно плохо».

Прошлой весной вышел финальный сезон культового сериала «Игра престолов». Одним из главных персонажей саги была Дейенерис Таргариен. Эту героиню сыграла британская актриса Эмилия Кларк.

Сейчас поклонникам трудно представить кого-то еще в образе Матери драконов. Однако еще во время самых первых кастингов на эту роль рассматривали другую актрису – Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьму в нескольких фильмах киностудии Marvel.

О ее пробах написало интернет-издание Daily Mail. На прослушиваниях Олсен досталась непростая сцена, когда Мать драконов произнесла большую речь и вошла в пламя. Вспоминая тот момент, Элизабет добавила, что пробы устроили в маленькой комнатке, где присутствовал режиссер.

«У меня не было даже суфлера, который бы подсказывал текст. Это был самый длинный монолог, который я когда-либо произносила. Получилось ужасно плохо», — отметила звезда «Мстителей».

Ранее создатели «Игры престолов» упоминали, что когда работали над пилотом, то заменили большую часть актеров, которых планировали задействовать изначально. Говоря о своем опыте, Олсен не стала уточнять, в какой именно эпизод саги о противостоянии пяти королей она пробовалась – в пилотный или уже оригинальный.

Напомним, Эмилия Кларк тяжело переживала окончание съемок в сериале. На память она хотела забрать с площадки один из своих белокурых париков, однако его актрисе так и не отдали.