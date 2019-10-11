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Читатели Teleprogramma.pro высказались о продолжении сериала «Сваты»

Мы провели опрос среди читателей, спросив их, ждут ли они продолжения популярного многосерийного телефильма.

Читатели Teleprogramma.pro высказались о продолжении сериала «Сваты»

Последний, шестой сезон сериала «Сваты» на экраны телевизоров вышел шесть лет назад. С тех пор из-за сложностей в отношениях между Россией и Украиной попытки снять седьмой сезон постоянно откладывались. Как рассказали актеры, в настоящий момент снята лишь половина нового сезона. 

Тем не менее, зрители не перестают надеяться, что на выход продолжения сериала. Мы решили спросить у наших читателей, насколько сильно они ждут седьмой сезон сериала, и ждут ли вообще. 

Почти 39% опрошенных ответили, что ждут продолжения «Сватов» с нетерпением, объясняя это любовью к сериалу. 11% заявили, что у них пропал интерес к фильму после шестого сезона. Причиной стала слишком долгая пауза. Большинство (44%) ответили, что слышали про сериал, но не являются его поклонниками. И лишь чуть более 5% заявили, что вовсе ничего не знают о телефильме. 

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Читатели Teleprogramma.pro высказались о продолжении сериала «Сваты»
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