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Опрос: ждете ли вы продолжения сериала «Сваты»?

Новый сезон может выйти на экраны уже в следующем году. Но, возможно, кое-кого из актеров зрители в нем больше не увидят.

Опрос: ждете ли вы продолжения сериала «Сваты»?
Съемки "Сватов" пока приостановлены. Фото: Студия Квартал-95

Прошло уже шесть лет с тех пор, как поклонники «Сватов» посмотрели шестой сезон этого доброго комедийного сериала. Из-за сложностей в отношениях между Россией и Украиной съемки следующего сезона шли нестабильно — очень медленно и не в тех местах, где было запланировано. В итоге, как ранее сообщил актер Федор Добронравов, отснять удалось примерно половину сезона, после чего съемки были вновь приостановлены.

Надежда, тем не менее, еще не умерла. Если работа над седьмым сезоном всё-таки завершится, мы увидим в нем события, происходившие с главными героями на протяжении пяти лет. Иван Будько, Валюха и остальные перенесутся в XIX век, где станут помещиками, а их внучка Женя выйдет замуж за англичанина.

Между тем, в этом сезоне нас могут ждать и потери. На днях актер Николай Добрынин объявил, что больше не будет играть роль Митяя, потому что ему не нравится этот персонаж, над которым все потешаются. И тем не менее, даже без него «Сваты» вряд ли потеряют любовь своих зрителей. Главное, чтобы их всё же досняли.

А вы скучаете по сериалу? Давайте все вместе примем участие в опросе и узнаем, много ли зрителей ждет седьмой сезон «Сватов».



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Николай ДобрынинопросСериал "Сваты"сериалыФедор Добронравов
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Опрос: ждете ли вы продолжения сериала «Сваты»?
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