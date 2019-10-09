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Митяй из «Сватов» отказался от дальнейших съемок в сериале

Актер Николай Добрынин устал от постоянных шуток в адрес своего персонажа.

Митяй из «Сватов» отказался от дальнейших съемок в сериале
Николай Добрынин покинул проект. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Митяй из «Сватов» устал от отношения к себе. Актер Николай Добрынин не хочет больше терпеть того, что по сценарию над ним постоянно подшучивают и превращают в шута. Об этом пишет издание VistaNews.

Заслуженный артист России, конечно, понимал, что подписался на роль в комедии (его персонаж фигурирует с 3 по 6 сезоны сериала), но в итоге его выставили неудачником и подкаблучником. После ухода из проекта артиста Анатолия Васильева новой мишенью для шуток героя Федора Добронравова стал Митяй, и Добрынин, который ранее играл в других амплуа, не смог долго терпеть постоянные экранные колкости.

Напомним, после выхода 6 сезона производство «Сватов» затормозилось из-за событий на Украине. К тому же основной продюсер сериала Владимир Зеленский стал президентом. Известно, что 7 сезон снимается в Белоруссии, но очень медленно и с большими перерывами. Жизнь многих актеров за это время успела поменяться. Вот теперь и Митяй не хочет продолжать играть свою роль.

А вы ждете новый сезон «Сватов»?

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Митяй из «Сватов» отказался от дальнейших съемок в сериале
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