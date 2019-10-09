На СТС опровергли информацию о выходе «Ивановых-Ивановых» в октябре

Четвертый сезон популярного ситкома стартует не раньше ноября.

Pr-директор телеканала СТС Артем Иванов опроверг информацию о выходе в эфир сериала «Ивановы-Ивановы» 14 октября. Эти данные появились в СМИ благодаря посту в социальных сетях одного из актеров ситкома Сергея Бурунова.

По словам Артема Иванова, сериал обязательно выйдет этой осенью, однако точной даты он назвать не может. Представитель заверил Teleprogramma.pro, что никакого переноса выхода фильма не произошло, просто в СМИ просочилась неверная информация. Тем более, совсем недавно с огромным успехом в эфир СТС вышел другой проект телекомпании — «Дылды».

Актер «Ивановых-Ивановых» Алексей Лукин рассказал Teleprogramma.pro, что проект в настоящее время еще снимается, и зрители «скорее всего» увидят его не раньше ноября.

Исполнитель роли Ивана также признался, что из-за большой занятости в сериале он был вынужден бросить институт. В дальнейшем Алексей планирует продолжить обучение в одном из американских колледжей.