Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Шестой сезон популярного западного сериала «Викинги» стартует 4 декабря. Российскому зрителю он будет особенно интересен, так как в нем появится наш актер. Как уже сообщалось два года назад, Данила Козловский сыграл в картине князя Олега. И вот в Сети опубликован трейлер нового сезона, в котором можно увидеть нашего соотечественника.

Судя по этим кадрам, Козловский выступит в роли антагониста. Он поведет славянское войско на войну с викингами, и это закончится кровавым конфликтом. В трейлере очень эпично звучит его фраза: «Russ are coming!» (Русы идут!). Почти что «Иду на вы».

Добавим, что в 2016 году в России вышел фильм «Викинг», в котором Данила сыграл главную роль — русского князя Владимира Святославича. Так что съемки в западном историческом сериале не были для него в новинку.

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Вы тоже ждете новый сезон «Викингов»?