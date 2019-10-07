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«Обаятельный и живой»: актрисы высказались о Павле Деревянко

Дарья Пицик и Ангелина Поплавская сыграли вместе с актером в новом сериале «Дылды».

«Обаятельный и живой»: актрисы высказались о Павле Деревянко
Ангелина Поплавская и Павел Деревянко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Новый сериал «Дылды» стартует на канале СТС уже 7 октября. Главные роли сыграли Павел Деревянко, Ангелина Поплавская и Дарья Пицик. Сюжет комедии построен вокруг героя — тренера Михаила Ковалева, которого увольняют из-за неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться к своей работе, ему предстоит привести к победе провинциальную женскую команду. 

Ангелина Поплавская рассказала журналистам портала wday.ru, что ей приходилось постоянно бороться со стереотипами, так как картина рассказывает о взаимоотношениях в женском коллективе. При этом, ей пришлось находить особый подход к коллегам-актрисам. А вот с Павлом Деревянко, по признанию артистки, работать проще. Она назвала его настоящим профессионалом и при этом простым человеком. 

По мнению Дарьи Пицик, сериал «Дылды» в первую очередь рассказывает о любви и вере в женскую дружбу. Актриса призналась, что сложнее всего ей далась сцена с поцелуем — это было впервые в ее карьере. 

Пицик также отметила работу с Павлом Деревянко, рассказав, что он «обаятельный и живой», к тому же может помочь молодым коллегам. 

Кстати, перед съемками актрис тренировала профессиональная спортсменка Елена Зарубина, выигравшая в 2004 году «серебро» на Олимпиаде. По словам артисток, Елена по-настоящему «заразила» их волейболом. 

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Ангелина ПоплавскаяДарья Пицикканал СТСПавел ДеревянкоСериалСериал "Дылды"
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«Обаятельный и живой»: актрисы высказались о Павле Деревянко
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