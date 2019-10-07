«Обаятельный и живой»: актрисы высказались о Павле Деревянко

Новый сериал «Дылды» стартует на канале СТС уже 7 октября. Главные роли сыграли Павел Деревянко, Ангелина Поплавская и Дарья Пицик. Сюжет комедии построен вокруг героя — тренера Михаила Ковалева, которого увольняют из-за неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться к своей работе, ему предстоит привести к победе провинциальную женскую команду.

Ангелина Поплавская рассказала журналистам портала wday.ru, что ей приходилось постоянно бороться со стереотипами, так как картина рассказывает о взаимоотношениях в женском коллективе. При этом, ей пришлось находить особый подход к коллегам-актрисам. А вот с Павлом Деревянко, по признанию артистки, работать проще. Она назвала его настоящим профессионалом и при этом простым человеком.

По мнению Дарьи Пицик, сериал «Дылды» в первую очередь рассказывает о любви и вере в женскую дружбу. Актриса призналась, что сложнее всего ей далась сцена с поцелуем — это было впервые в ее карьере.

Пицик также отметила работу с Павлом Деревянко, рассказав, что он «обаятельный и живой», к тому же может помочь молодым коллегам.

Кстати, перед съемками актрис тренировала профессиональная спортсменка Елена Зарубина, выигравшая в 2004 году «серебро» на Олимпиаде. По словам артисток, Елена по-настоящему «заразила» их волейболом.