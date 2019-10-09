Черный юмор и провокации: почему многие ждут новый сезон «Рика и Морти»

Периодически на телевидении появляются мультфильмы для взрослых. Это не значит, что в них куча откровенных сцен: просто мультфильму свойственен черный юмор и шутки, понятные только взрослому человеку.

Таким мультфильмом, а точнее, мультсериалом «не для всех» стал «Рик и Морти» — хулиганская анимационная пародия на культовую фантастическую сагу «Назад в будущее». 10 ноября выходит четвертый сезон популярного сериала.

Ранняя история и перспективное будущее

Первый сезон был снят еще в 2013 году и под новогодние праздники представлен широкой публике. И как только вышел, так сразу и стал культовым!

С тех пор свет увидели три сезона, каждый из которых зрители ожидали с нетерпением. Уже год назад стало известно о том, что планируется к выпуску еще 70 эпизодов. Сколько это будет сезонов? Вам надо – вы и считайте. Сами же создатели говорят пока о том, что четвертый сезон будет обязательно, а зрителю больше ничего и не нужно.

Хотя нет: зрителю вдобавок хочется, чтобы серии выходили регулярно, и между сезонами не было катастрофически длинных перерывов. Теперь так и будет – пообещал один из соавторов сериала Джастин Ройланд.

К концу третьего сезона вокруг двух главных героев собирается вся семья. И это свидетельствует о том, что мультсериал, возможно, будет повторять своим строением «Симпсонов».

Одной из фишек сериала являются приглашенные для озвучки звезды театра, спорта и кино

А главными действующими героями, как можно было догадаться, стали Рик – полусумасшедший престарелый ученый и его внук Морти. У старика полно врагов во Вселенной и частенько ему приходится удирать от них даже в другое измерение.

Во всем виноват склочный характер Рика, его гениальность и внешний вид. Деда во всех его приключениях сопровождает его четырнадцатилетний внук, который к четвертому сезону вырос всего на год.

В Морти нет ничего необычного, кроме того, что в критической ситуации он может собраться и выдать какой-нибудь спасительный вариант действий.

Кто будет в четвертом сезоне?

В будущем сезоне снова будут приглашенные гости. И, возможно, одной из знаменитостей станет Кристофер Ллойд, которого мы знаем как безумного Дока из трилогии «Назад в будущее» и еще одного безумца – Макса Тейбера из культовой экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».

Что же, роли психов Ллойду всегда очень неплохо удавались. Сейчас актеру 80 лет, пик его карьеры остался в прошлом. Однако теперь, когда «Рик и Морти» вошли в моду, о Кристофере снова вспомнили и заговорили.

Самому Ллойду понравилось то, что он увидел, просмотрев несколько серий «Рика и Морти». И пока Кристофер просто констатирует факт, что озвучить этот проект «ему будет весело», то рэперу Канье Уэсту не дает покоя мысль, что шоу продолжается без него. Он всеми силами добивается участия.

Еще неизвестно, дадут ли Уэсту роль в сериале, но он уже пригласил создателей мультика на звездную тусовку, куда вхож и сам. Популярный исполнитель говорит о том, что это шоу – одно из его самых любимых и что он знает каждую реплику из него, потому что смотрел каждую серию не меньше пяти раз.

В конце третьего сезона организовалась куча заделов на будущее: куда делся злой Морти? Клон Бэт, в конце концов, или нет? В любом случае, ждать ответов на все загадки осталось уже недолго.

10 ноября снова можно будет насладиться ужасно нарисованным мультиком с кошмарной графикой и идиотским юмором, на который находится множество любителей.