Сериалы

Опубликован трейлер сериала «Война миров» с Гэбриэлом Бирном

Телеканал FOX представляет современное прочтение классического романа Герберта Уэлса.

Опубликован трейлер сериала «Война миров» с Гэбриэлом Бирном
Кадр из сериала «Война миров». Фото: телеканал FOX

В интернете опубликован русифицированный трейлер нового сериала «Война миров», снятого телеканалом FOX совместно с Canal+. Восьмисерийная картина основана на одноименном романе Герберта Уэлса, однако действие перенесено в Великобританию и Францию наших дней.

Главную роль исполнил звезда сериала «Пациенты» Гэбриэл Бирн, его напарницей стала Элизабет Макговерн («Аббатство Даунтон»). Их персонажи — бывшие супруги, которые после нападения инопланетных существ объединяются, чтобы найти своего сына. В целом, сериал посвящен проблемам нескольких обычных людей, которые в силу разных обстоятельств смогли пережить разрушительную атаку пришельцев.

Кадр из сериала «Война миров». Фото: телеканал FOX
Кадр из сериала «Война миров». Фото: телеканал FOX

В проекте также задействованы актеры Леа Друкер, Наташ Литтл, Дэйзи Эдгар Джонс и другие. Сценарий написал лауреат престижной премии BAFTA Ховард Оверман, исполнительные продюсеры — Джонни Кэппс и Джулиан Мэрфи.

Напомним, европейская премьера сериала «Война миров» состоялась в кинотеатре Gaumont на Елисейских полях в Париже. Корреспондент портала Teleprogramma.pro была в числе журналистов со всей Европы, которым уже показали два эпизода из восьми. 

Смотрите первыми в подписке ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX с 28 октября!

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гебриэл БирнГэбриэл Бирнсериал "Война миров"Ховард Оверман
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опубликован трейлер сериала «Война миров» с Гэбриэлом Бирном
Интересно?
Поделись с друзьями: