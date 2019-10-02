Опубликован трейлер сериала «Война миров» с Гэбриэлом Бирном

В интернете опубликован русифицированный трейлер нового сериала «Война миров», снятого телеканалом FOX совместно с Canal+. Восьмисерийная картина основана на одноименном романе Герберта Уэлса, однако действие перенесено в Великобританию и Францию наших дней.

Главную роль исполнил звезда сериала «Пациенты» Гэбриэл Бирн, его напарницей стала Элизабет Макговерн («Аббатство Даунтон»). Их персонажи — бывшие супруги, которые после нападения инопланетных существ объединяются, чтобы найти своего сына. В целом, сериал посвящен проблемам нескольких обычных людей, которые в силу разных обстоятельств смогли пережить разрушительную атаку пришельцев.

В проекте также задействованы актеры Леа Друкер, Наташ Литтл, Дэйзи Эдгар Джонс и другие. Сценарий написал лауреат престижной премии BAFTA Ховард Оверман, исполнительные продюсеры — Джонни Кэппс и Джулиан Мэрфи.

Напомним, европейская премьера сериала «Война миров» состоялась в кинотеатре Gaumont на Елисейских полях в Париже. Корреспондент портала Teleprogramma.pro была в числе журналистов со всей Европы, которым уже показали два эпизода из восьми.

Смотрите первыми в подписке ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX с 28 октября!