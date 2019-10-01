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Джордж Мартин назвал финал «Игры престолов» неправдоподобным

Писатель раскритиковал авторов сериала за то, что они «обрезали» финал и сделали акцент на персонажах, которые были для него неважны.

Джордж Мартин назвал финал «Игры престолов» неправдоподобным
Джордж Мартин. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», которая стала основой для сериала «Игра престолов», ответил на вопросы, которые волновали поклонников фильма. В частности, он прокомментировал финальный эпизод сериала, который разочаровал многих поклонников. 

«Бывает травматично. Потому что порой их творческое видение и твое не совпадают. Тогда получаются знаменитые творческие разногласия, которы приводят к конфликтам», — рассказал Мартин. 

Он отметил, что считает финал «Игры престолов» неправдоподобным. Однако отмечает, что если бы это было не так, сериал пришлось бы продлить еще на пять сезонов. 

Кадр из сериала «Игра престолов» (2019)
Кадр из сериала «Игра престолов» (2019)

«Вмешиваются какие-то совершенно посторонние вещи, например, студия. И они выдвигают требования, которые не имеют никакого отношения к сюжету. Например, говорят, что у какого-то персонажа очень высокий рейтинг, поэтому ему нужно добавить побольше действия», — пожаловался писатель. 

Напомним, поклонники сериала выразили недовольство завершающим сезоном. Петиция с требованием переписать весь восьмой сезон фильма собрала два миллиона подписей. 

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«Игра престолов»Джордж МартинСериал
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Джордж Мартин назвал финал «Игры престолов» неправдоподобным
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