Джордж Мартин назвал финал «Игры престолов» неправдоподобным

Писатель раскритиковал авторов сериала за то, что они «обрезали» финал и сделали акцент на персонажах, которые были для него неважны.

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», которая стала основой для сериала «Игра престолов», ответил на вопросы, которые волновали поклонников фильма. В частности, он прокомментировал финальный эпизод сериала, который разочаровал многих поклонников.

«Бывает травматично. Потому что порой их творческое видение и твое не совпадают. Тогда получаются знаменитые творческие разногласия, которы приводят к конфликтам», — рассказал Мартин.

Он отметил, что считает финал «Игры престолов» неправдоподобным. Однако отмечает, что если бы это было не так, сериал пришлось бы продлить еще на пять сезонов.

«Вмешиваются какие-то совершенно посторонние вещи, например, студия. И они выдвигают требования, которые не имеют никакого отношения к сюжету. Например, говорят, что у какого-то персонажа очень высокий рейтинг, поэтому ему нужно добавить побольше действия», — пожаловался писатель.

Напомним, поклонники сериала выразили недовольство завершающим сезоном. Петиция с требованием переписать весь восьмой сезон фильма собрала два миллиона подписей.