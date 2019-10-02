Сериалы

«Война миров»: Гэбриэл Бирн и другие звёзды кино представили в Париже новый сериал

Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на премьере сериала в старейшем кинотеатре французской столицы.

«Война миров»: Гэбриэл Бирн и другие звёзды кино представили в Париже новый сериал
Актер Гэбриэл Бирн в сериале «Война миров». Фото: Телеканал FOX

Новая восьмисерийная лента телеканала FOX «Война миров» снята по мотивами бессмертного романа Герберта Уэллса, однако действие из Викторианской Англии было перенесено в Европу XXI века. Неудивительно, что премьера сериала состоялась в самом сердце Европы — в Париже. 

Мероприятие прошло в одном из старейших кинотеатров французской столицы — Gaumont, расположенном на Елисейских полях. Журналистам всей Европы показали два первых эпизода, а перед началом к собравшимся вышли создатели сериала.

«Наша версия «Войны миров» — это сериал, полный мистики и интриг. А в основе лежит наш взгляд на историю развития человечества», — рассказал автор сценария Ховард Оверман.

Кадр из сериала «Война миров». Фото
Кадр из сериала «Война миров». Фото: Телеканал FOX

На сцену поднялись и актеры сериала, включая главную звезду проекта — Гэбриэла Бирна (лауреат «Золотого глобуса» за роль психотерапевта в сериале «Пациенты»). В «Войне миров» Бирн сыграл Билла Уорда — ученого, который относится к атаке инопланетных существ на Землю как к некому научному эксперименту, одновременно пытаясь спасти своих близких.

Кадр из сериала «Война миров». Фото
Кадр из сериала «Война миров». Фото: Телеканал FOX

Бывшую жену Билла Хелен сыграла популярная актриса Элизабет Макговерн. Вообще-то она американка, но давно живет в Лондоне и играет там в театре. Нашим зрителям известна как Кора Кроули из «Аббатства Даунтон». Несмотря на свою известность, на премьере артистка держалась очень скромно, искренне радовалась, когда журналисты подходили поблагодарить ее за работу, а на фуршете после показа даже стояла в общей со всеми гостями очереди.

Актриса Элизабет Макговерн на фуршете. Фото
Актриса Элизабет Макговерн на фуршете. Фото: Teleprogramma.pro/Екатерина Иноземцева

Посетили мероприятие и очаровательные актрисы Леа Друкер и Наташа Литтл. Первая сыграла в сериале астронома Кетрин Дюранд, которая в своей обсерватории в Альпах первой расшифровала сигнал из других миров (и пошла с докладом о случившемся в ООН). А Литтл досталась роль матери семейства — Сары Грешем, которая вместе с мужем и двумя детьми-подростками живет на западе Лондона. Правда, в момент уничтожительного нападения инопланетян муж Сары Джонатан оказался после ночи с любовницей во Франции… Посмотрим, сумеет ли он попасть в Британию к своим родным.

Актриса Наташа Литтл и Элизабет Макговерн. Фото
Актриса Наташа Литтл и Элизабет Макговерн. Фото: Teleprogramma.pro/Екатерина Иноземцева

Кстати, в оригинале фильм двуязычный: большинство героев свободно переходит с английского на французский, а для зрителей есть субтитры.

Смотрите первыми в подписке ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX с 28 октября!

Кадр из сериала «Война миров». Фото
Кадр из сериала «Война миров». Фото: Телеканал FOX
Кадр из сериала «Война миров». Фото
Кадр из сериала «Война миров». Фото: Телеканал FOX
Кадр из сериала «Война миров». Фото
Кадр из сериала «Война миров». Фото: Телеканал FOX
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гебриэл БирнГерберт УэллсЛеа ДрукерНаташа Литтлсериал "Войны миров"Ховард ОверманЭлизабет Макговерн
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Война миров»: Гэбриэл Бирн и другие звёзды кино представили в Париже новый сериал
Интересно?
Поделись с друзьями: