«Война миров»: Гэбриэл Бирн и другие звёзды кино представили в Париже новый сериал

Новая восьмисерийная лента телеканала FOX «Война миров» снята по мотивами бессмертного романа Герберта Уэллса, однако действие из Викторианской Англии было перенесено в Европу XXI века. Неудивительно, что премьера сериала состоялась в самом сердце Европы — в Париже.

Мероприятие прошло в одном из старейших кинотеатров французской столицы — Gaumont, расположенном на Елисейских полях. Журналистам всей Европы показали два первых эпизода, а перед началом к собравшимся вышли создатели сериала.

«Наша версия «Войны миров» — это сериал, полный мистики и интриг. А в основе лежит наш взгляд на историю развития человечества», — рассказал автор сценария Ховард Оверман.

На сцену поднялись и актеры сериала, включая главную звезду проекта — Гэбриэла Бирна (лауреат «Золотого глобуса» за роль психотерапевта в сериале «Пациенты»). В «Войне миров» Бирн сыграл Билла Уорда — ученого, который относится к атаке инопланетных существ на Землю как к некому научному эксперименту, одновременно пытаясь спасти своих близких.

Бывшую жену Билла Хелен сыграла популярная актриса Элизабет Макговерн. Вообще-то она американка, но давно живет в Лондоне и играет там в театре. Нашим зрителям известна как Кора Кроули из «Аббатства Даунтон». Несмотря на свою известность, на премьере артистка держалась очень скромно, искренне радовалась, когда журналисты подходили поблагодарить ее за работу, а на фуршете после показа даже стояла в общей со всеми гостями очереди.

Посетили мероприятие и очаровательные актрисы Леа Друкер и Наташа Литтл. Первая сыграла в сериале астронома Кетрин Дюранд, которая в своей обсерватории в Альпах первой расшифровала сигнал из других миров (и пошла с докладом о случившемся в ООН). А Литтл досталась роль матери семейства — Сары Грешем, которая вместе с мужем и двумя детьми-подростками живет на западе Лондона. Правда, в момент уничтожительного нападения инопланетян муж Сары Джонатан оказался после ночи с любовницей во Франции… Посмотрим, сумеет ли он попасть в Британию к своим родным.

Кстати, в оригинале фильм двуязычный: большинство героев свободно переходит с английского на французский, а для зрителей есть субтитры.

Смотрите первыми в подписке ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX с 28 октября!