Чем занимаются актеры популярного сериала «Счастливы вместе» сейчас

Мы позвонили артистам популярного ситкома для того, чтобы прояснить ситуацию с Натальей Бочкаревой. Оказалось, они давно не созванивались

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева на днях была задержана со свертком запрещенных препаратов. Пока актриса обвиняет полицейских в монтаже и подставе, портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как сейчас живут Гена Букин, Лена Полена и другие.

Наталья Бочкарева

Рыжеволосая Даша Букина, роль которой исполнила актриса Наталья Бочкарева, стала для многих примером отчаянной домохозяйки задолго до выхода одноименного американского сериала. После завершения проекта судьба не благосклонна к артистке: ей предлагают эпизодические роли и те не всегда в рейтинговых фильмах или сериалах.

А тут еще эта история… В Сети даже всерьез обсуждают версию того, что Наталья могла сама организовать задержание, чтобы про нее, наконец, вспомнили.

Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов сыграл в сериале одну из главных ролей — продавца женкой обуви Гену Букина. В реальной жизни Виктор совсем не похож на неудачника Гену. Из последних работ в телевизионных проектах можно назвать сериал «Девочки не сдаются», где Логинов сыграл владельца ресторана и главная роль в сериале «Чернов», выход которого запланирован на 2020 год.

Также Виктор продолжает совершенствоваться в роли телеведущего: с 2017 по 2018 годы он вел развлекательное шоу на телеканале Россия «Пятеро на одного», в 2018-ом — «Угадай мою пару» на телеканале «Ю», а с 2019-го стал ведущим шоу «Самое яркое» на «360°».

Личная жизнь актера не так успешна: в 2016 году он развелся с третьей женой Ольгой, в браке с которой обзавелся двумя сыновьями — Александром и Иваном. С учетом того, что от предыдущих жен у Логинова дочь Анна и сын Дмитрий, расслабляться ему некогда. В Instagram он пишет, что последние 14 лет работает, как заведенный: аэропорт, спектакль, аэропорт, съемки и т.д. В разговоре с корреспондентом портала Tele.programma.pro Виктор признался, что не общается с Бочкаревой.

«Я видел новости о задержании Натальи, но я по этому поводу ничего не думаю. Мне есть чем заняться. После завершения съемок мы не общались. Было или нет — это не мое дело», — заявил Виктор Логинов.

Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова в последнее время редко появляется на светских мероприятиях и практически не мелькает в новостных лентах. Еще до финала сериала «Счастливы вместе» Даша вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова. Первую дочь Лизу она родила в 2011 году (последний сезон сериала вышел в 2013 году — Прим. Ред.), вторую — Стефанию — в 2015-ом, а в 2019-ом стала мамой сына.

В прошлом году Сагалова вернулась в кино после четырехлетнего отсутствия на съемочных площадках — сыграла роль бортпроводницы Насти Касаткиной в сериале «Улетный экипаж». После третьих родов многодетная мать вряд ли быстро вернется к работе.

Александр Якин

Актер Александр Якин превратился в самого настоящего «Грандмастера Бит». Он снимается в популярных сериалах, в том числе получает и главные роли, а также постоянно мелькает на телевидении в рейтинговых проектах. Александр не забывает и про театр — с 2012 года служит в «Театре Наций».

Судя по Instagram Якина он живет насыщенной жизнью: играет в футбол, выступает на сцене, много путешествует и отдыхает на курортах в компании молодой жены, актрисы Анны Зайцевой. Не жизнь, а сказка…

Про Бочкареву Якин тоже не захотел говорить:

«Ничего не думаю по этому поводу. Я не готов дать вам комментарий»:, — сказал Александр порталу Teleprogramma.pro.

Юлия Захарова

Актриса Юлия Захарова, которая в сериале «Счастливы вместе» сыграла соседку Букиных Лену Полено, после завершения проекта пропала с экранов. Впервые после пика популярности она получила роль в 2019 году. Это работа в фильме «Водяная», но какого персонажа сыграет Захарова не известно.

В Instagram у Юли всего 2 тысячи фолловеров и ведет его она не очень активно: посты появляются от случая к случаю и в основном содержат виды природы и картинки из интернета.

Павел Савинков

Пожалуй, самой заметной работой актера Павла Савинкова после завершения сериала «Счастливы вместе» стала роль в комедийном сериале телеканала ТНТ «Улица. Телевизионные проекты принесли актеру определенную популярность: в Instagram у него более 50 тысяч подписчиков (до Бузовой далеко, но уже и не как у Захаровой — Прим. Ред.). В основном он рассказывает подписчикам о своей работе, а иногда публикует смешные скетчи.

Вот что сказал актер по-поводу инцидента с бывшей коллегой по сериалу:

«Честно сказать я не готов общаться на эту тему, мне это не интересно», — заявил Савинков.

А вы смотрели сериал «Счастливы вместе»? Следите за жизнью актером? Пишите в комментариях.