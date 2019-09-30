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Чем занимаются актеры популярного сериала «Счастливы вместе» сейчас

Мы позвонили артистам популярного ситкома для того, чтобы прояснить ситуацию с Натальей Бочкаревой. Оказалось, они давно не созванивались

Чем занимаются актеры популярного сериала «Счастливы вместе» сейчас
Кадр из сериала «Счастливы вместе».

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева на днях была задержана со свертком запрещенных препаратов. Пока актриса обвиняет полицейских в монтаже и подставе, портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как сейчас живут Гена Букин, Лена Полена и другие.

Наталья Бочкарева

Рыжеволосая Даша Букина, роль которой исполнила актриса Наталья Бочкарева, стала для многих примером отчаянной домохозяйки задолго до выхода одноименного американского сериала. После завершения проекта судьба не благосклонна к артистке: ей предлагают эпизодические роли и те не всегда в рейтинговых фильмах или сериалах.

Наталья Бочкарева. Фото
Актриса Наталья Бочкарева. Фото: @natalia_bochkareva_official.

А тут еще эта история… В Сети даже всерьез обсуждают версию того, что Наталья могла сама организовать задержание, чтобы про нее, наконец, вспомнили.

Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов сыграл в сериале одну из главных ролей — продавца женкой обуви Гену Букина. В реальной жизни Виктор совсем не похож на неудачника Гену. Из последних работ в телевизионных проектах можно назвать сериал «Девочки не сдаются», где Логинов сыграл владельца ресторана и главная роль в сериале «Чернов», выход которого запланирован на 2020 год.

Виктор Логинов. Фото
Актер Виктор Логинов. Фото: @loginov_victor.

Также Виктор продолжает совершенствоваться в роли телеведущего: с 2017 по 2018 годы он вел развлекательное шоу на телеканале Россия «Пятеро на одного», в 2018-ом — «Угадай мою пару» на телеканале «Ю», а с 2019-го стал ведущим шоу «Самое яркое» на «360°».

Виктор Логинов. Фото
Виктор Логинов работает на телевидении и в театре. Фото: @loginov_victor.

Личная жизнь актера не так успешна: в 2016 году он развелся с третьей женой Ольгой, в браке с которой обзавелся двумя сыновьями — Александром и Иваном. С учетом того, что от предыдущих жен у Логинова дочь Анна и сын Дмитрий, расслабляться ему некогда. В Instagram он пишет, что последние 14 лет работает, как заведенный: аэропорт, спектакль, аэропорт, съемки и т.д. В разговоре с корреспондентом портала Tele.programma.pro Виктор признался, что не общается с Бочкаревой.

«Я видел новости о задержании Натальи, но я по этому поводу ничего не думаю. Мне есть чем заняться. После завершения съемок мы не общались. Было или нет — это не мое дело», — заявил Виктор Логинов.

Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова в последнее время редко появляется на светских мероприятиях и практически не мелькает в новостных лентах. Еще до финала сериала «Счастливы вместе» Даша вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова. Первую дочь Лизу она родила в 2011 году (последний сезон сериала вышел в 2013 году — Прим. Ред.), вторую — Стефанию — в 2015-ом, а в 2019-ом стала мамой сына.

Дарья Сагалова. Фото
Актриса Дарья Сагалова с дочерьми Елизаветой и Стефанией. Фото: @dariasagalova.

В прошлом году Сагалова вернулась в кино после четырехлетнего отсутствия на съемочных площадках — сыграла роль бортпроводницы Насти Касаткиной в сериале «Улетный экипаж». После третьих  родов многодетная мать вряд ли быстро вернется к работе.

Дарья Сагалова. Фото
Старшая дочь Даши — Лиза — уже ходит в школу. Фото: @dariasagalova.

Александр Якин

Актер Александр Якин превратился в самого настоящего «Грандмастера Бит». Он снимается в популярных сериалах, в том числе получает и главные роли, а также постоянно мелькает на телевидении в рейтинговых проектах. Александр не забывает и про театр — с 2012 года служит в «Театре Наций».

Александр Якин. Фото
Актер Александр Якин. Фото: @yakimoto_san.

Судя по Instagram Якина он живет насыщенной жизнью: играет в футбол, выступает на сцене, много путешествует и отдыхает на курортах в компании молодой жены, актрисы Анны Зайцевой. Не жизнь, а сказка…

Александр Якин. Фото
Александр рассказывает о своей жизни в Instagram. Фото: @yakimoto_san.

Про Бочкареву Якин тоже не захотел говорить:

«Ничего не думаю по этому поводу. Я не готов дать вам комментарий»:, — сказал Александр порталу Teleprogramma.pro.

Юлия Захарова

Актриса Юлия Захарова, которая в сериале «Счастливы вместе» сыграла соседку Букиных Лену Полено, после завершения проекта пропала с экранов. Впервые после пика популярности она получила роль в 2019 году. Это работа в фильме «Водяная», но какого персонажа сыграет Захарова не известно.

Андрей Малахов и Юлия Захарова . Фото
Андрей Малахов и Юлия Захарова. Фото; @ejikikungfu.

В Instagram у Юли всего 2 тысячи фолловеров и ведет его она не очень активно: посты появляются от случая к случаю и в основном содержат виды природы и картинки из интернета.

Юлия Захарова. Фото
Актриса Юлия Захарова  Фото: @ejikikungfu.

Павел Савинков

Пожалуй, самой заметной работой актера Павла Савинкова после завершения сериала «Счастливы вместе» стала роль в комедийном сериале телеканала ТНТ «Улица. Телевизионные проекты принесли актеру определенную популярность: в Instagram у него более 50 тысяч подписчиков (до Бузовой далеко, но уже и не как у Захаровой — Прим. Ред.). В основном он рассказывает подписчикам о своей работе, а иногда публикует смешные скетчи.

Павел Савинков. Фото
Актер Павел Савинков. Фото: @_pavel_savinkov_.

Вот что сказал актер по-поводу инцидента с бывшей коллегой по сериалу:

«Честно сказать я не готов общаться на эту тему, мне это не интересно», — заявил Савинков.

А вы смотрели сериал «Счастливы вместе»? Следите за жизнью актером? Пишите в комментариях. 

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Тэги:

Александр ЯкинВиктор Логиновдарья сагаловаНаталья БочкареваСериал "Счастливы вместе"счастливы вместеЮлия Захарова
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Чем занимаются актеры популярного сериала «Счастливы вместе» сейчас
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