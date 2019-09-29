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В Сети появился трейлер нового сериала по роману «Война миров»

На этот раз съемки ведет канал BBC.

В Сети появился трейлер нового сериала по роману «Война миров»
«Война миров». Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

Телекомпания BBC экранизирует знаменитый фантастический роман английского писателя Герберта Уэлса «Война миров», который уже не единожды обретал вторую жизнь на экране. Напомним, 2005 году эту задачу выполнил режиссер Стивен Спилберг, только он перенес сюжет книги в современную Америку. На этот раз зрителей ждет мини-сериал более приближенный к первоисточнику — события будут происходить в Великобритании начала 20 века.

Известно, что в сериале будет всего три эпизода. Главные роли сыграют английские актеры Рейф Сполл, Элинор Томлинсон, Руперт Грейвс и Роберт Карлайл. Выход картины запланирован на декабрь 2020 года, а пока в Сети уже появился ее трейлер.

Напомним, роман «Война миров» был одним из первых описаний в литературе вторжения пришельцев на Землю. На страницах произведения агрессивные марсиане легко побеждают армию людей, но сами умирают от воздействия земных бактерий.

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«Война миров» от BBCBBCАнглияновый сериалфантастика
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В Сети появился трейлер нового сериала по роману «Война миров»
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