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Сериал «Триада» вызвал у Полины Гагариной бурю эмоций

Певица поделилась впечатлениями после просмотра первой серии нового шоу.

Сериал «Триада» вызвал у Полины Гагариной бурю эмоций
Полине Гагариной понравился сериал «Триада». Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Полина Гагарина сумела заранее посмотреть первый эпизод сериала «Триада» (его трансляция начнется 30 сентября на канале ТНТ) и сразу же назвала эту картину своим фаворитом в новом сезоне. Артистка поделилась с поклонниками, что данное комедийное шоу заставило ее задуматься на важные темы.

«Когда я смотрела трейлер – злилась на героя, а не на девчонок, но, чтобы реально разобраться, кто прав, кто виноват, – нужно время! — написала Полина в Instagram. — Как вы считаете, можно ли быть счастливым, поступая по совести и по любви, но абсолютно в разрез с общепринятыми нормами?»

Напомним, что новый сериал расскажет о молодом мужчине, который сделал беременными сразу трех женщин. На одной из них он женат, вторая — его любовница, а третья — случайное увлечение на одну ночь. При этом главный герой решил не бродить по лабиринтам лжи, а сразу рассказать дамам о своем положении и воспитывать всех своих будущих детей. Вот только героини сериала не смогут так просто свыкнуться с мыслью, что они втроем делят одного мужчину, да еще и под одной крышей — зрителей ждут яростные противостояния соперниц.

Беременных женщин в «Триаде» сыграли актрисы Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова.

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Дарья МорозЛюбовь Аксеновановый сериалПолина ГагаринаСериал "Триада"ТНТ
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Сериал «Триада» вызвал у Полины Гагариной бурю эмоций
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