Денис Шведов отказался от дублера и поплатился травмой головы на съемках

Совсем скоро поклонники российского кино смогут посмотреть второй сезон сериала «Бывшие», который продолжает оставаться в пятерке самых популярных эксклюзивных проектов видеосервиса START.

Премьера первой серии состоится уже 31 октября 2019 года. В роли психолога Ильи зрители вновь увидят на экранах Дениса Шведова, а компанию ему составит Любовь Аксенова. Главному герою предстоит сделать выбор между бывшей пациенткой Яной и коллегой Ольгой, роль которой исполнила Татьяна Волкова.

Как отмечают создатели сериала, его продолжение получилось ярким и даже провокационным. Артисты сделали все возможное, чтобы порадовать поклонников, а особенно нелегко пришлось Денису, который получил на съемочной площадке «Бывших» травму.

По сценарию Шведов должен был участвовать в драке. Актер решил сыграть в этой сцене без дублера, в какой -то момент он не сумел удержаться на ногах, упал и ударился головой. Обеспокоенные коллеги немедленно остановили съемки, но, к счастью все обошлось.

Денис быстро оправился от удара и настоял на том, чтобы переснять эпизод. Он вновь сыграл без дублера и на этот раз все получилось. Как отметил впоследствии режиссер Иван Китаев, этот дубль вышел просто прекрасным.