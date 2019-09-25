Федор Добронравов рассказал о съемках в «Сватах» с сыновьями

Дети актера Иван и Виктор были задействованы в одной из сцен.

Федор Добронравов, который стал известен широкой публике после роли в нашумевшем сериале «Сваты», заявил, что однажды его дети, популярные актеры Иван и Виктор, сыграли в одной из сцен картины много лет назад.

Как отметил Добронравов, дело было в Крыму, где тогда снималась очередная серия культового сериала. К нему в гости приехала его семья. Режиссер Андрей Яковлев придумал маленький эпизод, в котором требовалось задействовать детей актера. Известный актер тогда возражать не стал.

«Но настоящих больших ролей с детьми еще не было ни разу», — заявил Федор Добронравов.

Между тем, скоро этот пробел будет восполнен. Недавно закончились съемки фильма «От печали до радости». Федор Добронравов выступил в роли продюсера. В картине снялись его дети. Актер отметил, что в спектаклях с Иваном и Виктором он играл раньше, а вот в кино состоится их совместный дебют. Его он ждет с некоторым волнением, потому что после монтажа, как он выразился, не знаешь, что выйдет, сообщают «Известия».