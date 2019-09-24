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В Сети обсуждают премьеру сериала «Сильная слабая женщина»

Зрители, посмотревшие первые серии, остались довольны и сюжетом, и актерской игрой.

В Сети обсуждают премьеру сериала «Сильная слабая женщина»
я слабая женщина". Фото: instagram

Телеканал «Россия 1» 23 сентября показал своим зрителям первую и вторую серии мелодрамы «Сильная слабая женщина». Это история о талантливой девушке Нине, провинциалке, которая в 1989 году заканчивает школу и начинает свой путь к осуществлению большой мечты — стать модельером. Конечно, она сможет добиться успеха и встретить настоящую любовь, но для этого придется покорить Москву, хотя та, как известно, слезам не верит.

Новая кинолента режиссера Александры Двигубской радует не только интересным сюжетом, но и отличным актерским составом. Помимо Александры Власовой, исполнившей главную роль, в сериале снялись Дмитрий Власкин («Физрук»), Сергей Перегудов («Ментовские войны»), Александр Константинов («ИП Пирогова»), Александр Гостюхин («Дальнобойщики»), Ольга Кабо и другие замечательные актеры.

Зрители, посмотревшие первые серии в понедельник, высоко оценили новый сериал. «Всё отработано на уровне», «Фильм супер», «Бомбическое начало сериала», «Мне очень понравилось начало, ждем продолжения», «Жду с нетерпением завтрашнего дня, чтобы посмотреть следующие серии» — такие отзывы о «Сильной слабой женщине» можно прочитать в социальных сетях.

Новые серии можно будет посмотреть уже сегодня, 24 сентября. Начало — в 21:00 на телеканале «Россия 1».

Александра Власова. Кадр из сериала "Сильная слабая женщина". Фото: киностудия КИТ
Кадр из сериала «Сильная слабая женщина». Фото: киностудия КИТ
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Александра ВласоваРоссийские сериалыСериал «Сильная слабая женщина»сериалы
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В Сети обсуждают премьеру сериала «Сильная слабая женщина»
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