Аарон Пол опубликовал второй тизер фильма «Во все тяжкие»

23 сентября американский актер Аарон Пол выложил в Twitter второй тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» — «El Camino» (переводится как «Путь»).

Ролик идет всего минуту. В нем запечатлена машина, в которой сидит один из главных персонажей сериала Джесси Пинкмэн, сыгранный Полом. Пока по радио диктор рассказывает о кровавых событиях, на которых закончился пятый сезон, мужчина тяжело дышит, готовясь к чему-то опасному. Напомним, последняя серия шоу показала, как главный герой Уолтер Уайт освободил Пинкмэна из плена, а затем, предположительно, погиб. Полнометражный фильм начнется с того, что Джесси убегает в поисках свободы. Премьера картины состоится 11 октября на канале Netflix.

Напомним, сериал про двух отчаянных производителей метамфетамина выходил с 2008 по 2013 годы и приобрел большую известность. Зрители высоко оценили эту криминальную драму, а пользователи Интернета расхватали ее на мемы. Шоу получило 16 наград «Эмми», два «Золотых глобуса» и еще множество других премий.

Признайтесь, ждете выхода этой картины?