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Аарон Пол опубликовал второй тизер фильма «Во все тяжкие»

Полнометражная картина продолжит события пятого сезона популярного сериала.

Аарон Пол опубликовал второй тизер фильма «Во все тяжкие»
Легендарный кадр из сериала «Во все тяжкие». Фото: FSN-B/www.filmstills.net

23 сентября американский актер Аарон Пол выложил в Twitter второй тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» — «El Camino» (переводится как «Путь»).

Ролик идет всего минуту. В нем запечатлена машина, в которой сидит один из главных персонажей сериала Джесси Пинкмэн, сыгранный Полом. Пока по радио диктор рассказывает о кровавых событиях, на которых закончился пятый сезон, мужчина тяжело дышит, готовясь к чему-то опасному. Напомним, последняя серия шоу показала, как главный герой Уолтер Уайт освободил Пинкмэна из плена, а затем, предположительно, погиб. Полнометражный фильм начнется с того, что Джесси убегает в поисках свободы. Премьера картины состоится 11 октября на канале Netflix.

Напомним, сериал про двух отчаянных производителей метамфетамина выходил с 2008 по 2013 годы и приобрел большую известность. Зрители высоко оценили эту криминальную драму, а пользователи Интернета расхватали ее на мемы. Шоу получило 16 наград «Эмми», два «Золотых глобуса» и еще множество других премий.

Признайтесь, ждете выхода этой картины?

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Аарон Пол опубликовал второй тизер фильма «Во все тяжкие»
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