«Эмми-2019»: названы лучшие сериалы и телефильм прошедшего года

В ночь на 23 сентября в Америке прошла 71-я телевизионная премия «Эмми». Итак, какие ТВ-сериалы, вышедшие в прайм-тайм с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года стали лучшими.

В категории «драматический сериал» победу одержал финальный сезон «Игры престолов». Среди мини-сериалов лучшим стал «Чернобыль» от канала HBO, а комедийных — «Дрянь», вышедший на Amazon.

При этом, лучшие актеры в тех же жанрах оказались из других историй.

Драматический актер — Билли Портер (сериал «Поза»), драматическая актриса — Джоди Комер (сериал «Убивая Еву»). В категории мини-сериалов победили Джаррел Джером («Когда они нас увидят») и Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»).

Лучшим телефильмом признан «Чёрное зеркало: Брандашмыг». Сюжет рассказывает о программисте, который мечтает выпустить компьютерную фентези-игру. В создаваемом им мире персонаж должен делать выбор, куда пойти. Но и сам главный герой картины оказывается в такой же ситуации, когда от выбора зависит все. В фильме присутствуют элементы ужасов и научной фантастики, а также размышления о свободе воли.

Комедийный сериал «Дрянь» получил также награды за лучшие режиссуру и сценарий. В нем рассказывается история одной остроумной и сексуально озабоченной женщины. Жизнь ее — не сахар, но дама упивающейся своими горестями и никак не хочет принимать скучную повседневность современного Лондона.