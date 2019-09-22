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Марина Зудина поучаствовала в съемках новых «Содержанок»

Актриса Дарья Мороз выложила с ней кадр со съемочной площадки.

Марина Зудина поучаствовала в съемках новых «Содержанок»
https://www.instagram.com/d_moroz/

Съемки продолжения сериала о светской жизни Москвы идут полным ходом… На днях исполнительница одной из главных ролей актриса Дарья Мороз поделилась новостью, что к актерскому составу присоединилась и актриса Марина Зудина, сыгравшая в первой части обманутую жену крупного столичного чиновника.

Дарья Мороз и Марина Зудина
https://www.instagram.com/d_moroz/

Мороз показала фотографию со съемочной площадки, на котором Марина красуется в роскошном шелковом платье зеленого цвета. Подписчики заметили, что с выхода первого сезона актриса лишь еще похорошела: заметно похудела и кажется, даже выглядит на пять, а то и десять лет моложе.

Напомним, чуть раньше на съемочной площадке появился «киномуж» Марины — звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов.

Сюжетную линию нового сериала продюсеры не раскрывают. Однако поклонники уже догадались, что в новом сезоне будет ничуть не меньше ярких поворотов.

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Тэги:

«Содержанки 2»Дарья МорозМарина Зудина
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Марина Зудина поучаствовала в съемках новых «Содержанок»
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