Писатель раскрыл закулисные секреты сериала «Друзья»

Писатель Сол Аустерлиц раскрыл несколько закулисных секретов полюбившегося многим сериала «Друзья». Книгу «Поколение «Друзей», в которой описываются многие неизвестные детали, автор выпустил в честь 25-летия со дня выхода многосерийной киноленты на широкие экраны. Так, Аустерлиц рассказал, что изначально тесных взаимоотношений между Моникой и Чендлером изначально не планировалось. Режиссеры рассчитывали связать Монику любовной связью с Джоуи, но когда зрители положительно отреагировали на взаимную симпатию Геллер и Бинга, сценарий переписали.

Не должно было появиться на свет и пары Росса и Рейчел, отмечает Mashable. Все изменилось после того, как авторы «Друзей» Марта Кауфман и Дэвид Крейн поприсутствовали на читке сценария и услышали, как это совместно делают Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер. Последний, к слову, стал первым официально принятым на роль актером из всего актерского каста. Как чуть позже рассказали Аустерлицу создатели киноленты, Росса они писали специально под Швиммера. Что было бы, если бы Дэвид не согласился работать, поклонники боятся представить.

Основой для некоторых сюжетных линий стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Наиболее наглядно видна параллель в сцене, где Росс пишет список плюсов и минусов, чтобы выбрать одну из Рэйчел и Джуди. Один из сценаристов так сильно любил творчество английской писательницы-реалистки, что не смог не воплотить некоторые ее размышления.

Друзья

Секретом же успеха сериала сами создатели называют отсутствие фиксированного сценария дальше, чем на один сезон. Кауфман и Крейн рассказывали, что для них всегда было важно опираться на характеры своих героев и на отклик аудитории. Еще до того, как сериал стали показывать по телевизору, режиссер Джимми Барроуз предупредил всех актеров, что в скором времени они станут очень знаменитыми. Он посоветовал им наслаждаться тишиной, ведь практически завтра они проснутся бешено популярными. Предсказание специалиста сбылось.

Сериал Друзья