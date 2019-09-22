Сериалы Брэд Питт, Джулия Робертс и другие звезды, которых мы помним в эпизодах «Друзей»
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Брэд Питт, Джулия Робертс и другие звезды, которых мы помним в эпизодах «Друзей»

Анна Русич

22 сентября исполняется 25 лет с момента выхода первого эпизода одного из самых успешных сериалов современности – «Друзья». Сегодня вспоминаем тех, кто приложил руку к его популяризации.

Сериал«Друзья» любили не только простые зрители, но и звезды первой величины. Вспоминаем некоторых из тех, кто не погнушался исполнить маленькую эпизодическую роль «для разогрева» публики.

Джордж Клуни и Ной Уайл в привычной роли врачей (1 сезон, серии 16, 17)

Джордж Клуни и Ной Уайл. Фото
Джордж Клуни и Ной Уайл. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Джорджу Клуни и Ною Уайлу снова достались роли людей в белых халатах – до этого они оба выступили в этом образе в проекте «Скорая помощь». В «Друзьях» врачи должны стать жертвой заговора Рейчел и Моники, которые хотят обманом задействовать их в подмене медицинских документов Моники.

Жан-Клод Ван Дамм сыграл сам себя (2 сезон, серия 12, 13)

Жан-Клод Ван Дамм. Фото
Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

По сюжету, Росс сталкивается с Ван Даммом, когда приходит в зоосад повидаться со своим бывшим домашним любимцем по имени Марсель. Теперь Марсель – кинозвезда и работает в одном кадре со знаменитым актером.

Джулия Робертс в роли богини мщения для Чендлера (2 сезон, серия 13)

Джулия Робертс. Фото
Джулия Робертс. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Знаменитая актриса сыграла Сьюзи Мосс. Чендлеру не повезло: у его одноклассницы оказалась отличная память и камень за пазухой. Его злая шутка в прошлом до сих пор не дает покоя оскорбленной женщине, и она жаждет мести.

Чарли Шин в роли Райана (2 сезон, серия 23)

Чарли Шин. Фото
Чарли Шин. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Чарли Шину всегда шла форма. В «Друзьях» он тоже при ней: парень Фиби Райан – моряк. Всю серию Фиби и Райан, заболевшие ветрянкой, чешутся, а друзья следят за тем, чтобы они этого не делали.

Сара Фергюсон в роли самой себя (4 сезон, серия 23)

Сара Фергюсон. Фото
Сара Фергюсон. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Не побрезговала появиться в знаменитом сериале и герцогиня Йоркская, Сара. До 1996 года Фергюссон десять лет была женой принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II, а ее дети имеют право наследования английского трона.

Хью Лори выступил обычным пассажиром обычного самолета (4 сезон, серия 24)

Хью Лори. Фото
Хью Лори. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Знаменитый «Доктор Хаус» сыграл пассажира самолета, которого встретила Рэйчел, летевшая лондонским рейсом. Эпизод, конечно, небольшой, но в резюме у Хью Лори, несомненно, указан.

Ральф Лорен в роли самого себя (6 сезон, серия 8)

Ральф Лорен. Фото
Ральф Лорен. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Ральф Лорен мог бы купить весь сериал «Друзья» вместе со всей киностудией, если бы захотел. Ведь он на 165-й строчке рейтинга самых богатых людей в мире. Но он предпочел не лезть в этот хлопотный бизнес и решил просто засветиться в одном из эпизодов сериала.

7,5 миллиарда долларов – во столько оценивается состояние Ральфа Лорена. Сколько составил его гонорар за участие в сериале, студия не озвучивает.

Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса (6 сезон, серии 21, 22, 23)

Брюс Уиллис. Фото
Брюс Уиллис. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Брюс и в «Друзьях» оказался крепким орешком: он продержался в сериале целых три эпизода – для приглашенной звезды редкая честь. Уиллис играет отца девушки Росса. Росс недолго встречался с ней во время своей работы в университете.

Кристин Дэвис воплотилась в сердцеедку Эрин (7 сезон, серия 7)

Кристин Дэвис. Фото
Кристин Дэвис. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Звезда другого знаменитого сериала сыграла в «Друзьях» роль одной из немногих девушек, действительно вызывающих у Джо  настоящие чувства. Они тем более глубоки, что Эрин сама бросает инфантильного и неготового к серьезным отношениям Джо.

Сьюзан Сарандон в роли другой телезвезды, Сесилии Монро (7 сезон, серия 15)

Сьюзан Сарандон. Фото
Сьюзан Сарандон. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

«Рыжая» из «Иствикских ведьм», оскароносица за фильм «Мертвец идет» — Сьюзан Сарандон — чуть не получила «Эмми» только лишь за эпизод в сериале «Друзья». Вот уж обид было бы среди основного состава! Номинация осталась номинацией, а осадочек остался.

Вайнона Райдер стала однокурсницей Рэйчел (7 сезон, серия 20)

Вайнона Райдер. Фото
Вайнона Райдер. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Райдер к моменту съемок появилась уже более чем в двадцати пяти проектах, среди которых «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Чужой: Воскрешение» и другие. Очень ярко она проявила себя в фильме «Прерванная жизнь», где сыграла главную роль наряду с Анджелиной Джоли.

Гэри Олдмен появился в проекте в роли коллеги Джоуи по фильму (7 сезон, серии 23, 24)

Гэри Олдмен. Фото
Гэри Олдмен. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Крестным Гарри Поттера Сириусом Блэком Гэри Олдмен стал только через 4 года после съемок в сериале «Друзья». До этого он уверенно разместился в первом эшелоне звезд, сыграв главную роль в фильме Френсиса Копполы «Дракула», перевоплотившись в главного злодея в фантастической ленте «Пятый элемент», да и вообще, сыграв целую кучу плохих парней.

Шон Пенн – сентиментальный и вечно печальный Эрик (8 сезон, серия 6, 7)

Шон Пенн. Фото
Шон Пенн. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Достаточно удачливый и востребованный в жизни актер играет в сериале обманутого жениха, которому на вранье его невесты открыла глаза Фиби. Она даже начала после этого встречаться с Эриком. Но мужчина сбежал, потому что всякий раз при встрече с Фиби думал об истории с Урсулой. На чужом несчастье счастья не построить.

Брэд Питт сыграл злопамятного одноклассника Рэйчел и Моники (8 сезон, серия 9)

Брэд Питт. Фото
Брэд Питт. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Красавчик Бред Питт по сценарию Уилл Колберт, в детстве был толстяком, и с тех пор ненавидел Рейчел, которая над ним издевалась в школе. Уилл с Россом даже создали в свое время клуб, главной задачей которого было ненавидеть Рейчел.

Дэнни Де Вито досталась роль ранимого стриптизера (10 сезон, серия 11)

Дэнни Де Вито. Фото
Дэнни Де Вито. Фото: Кадр из сериала «Друзья»

Денни де Вито. Стриптизер. Можно дальше даже ничего не говорить – уже смешно. А ведь начинал актер совсем не как комик. Первой ролью его стал Мартини – трогательный и неприспособленный к жизни пациент психиатрической клиники в культовом фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». А в 1992 году актер сыграл Пингвина – антагониста Бэтмена в сиквеле «Бэтмен возвращается».

Ходили слухи о перезапуске проекта «Друзья», потом об отмене перезапуска. Пока судьба любимого миллионами сериала висит в воздухе.

А как считаете вы: стоит возвращать к жизни то, что повторить уже не получится, или лучше написать совершенно новый сценарий для другой развеселой компании?

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Брэд ПиттБрюс УиллисВайнона РайдерГэри ОлдменДжордж КлуниДжулия РобертсДэнни Де ВитоЖан-Клод Ван Дамм
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Брэд Питт, Джулия Робертс и другие звезды, которых мы помним в эпизодах «Друзей»
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