Брэд Питт, Джулия Робертс и другие звезды, которых мы помним в эпизодах «Друзей»

22 сентября исполняется 25 лет с момента выхода первого эпизода одного из самых успешных сериалов современности – «Друзья». Сегодня вспоминаем тех, кто приложил руку к его популяризации.

Сериал«Друзья» любили не только простые зрители, но и звезды первой величины. Вспоминаем некоторых из тех, кто не погнушался исполнить маленькую эпизодическую роль «для разогрева» публики.

Джордж Клуни и Ной Уайл в привычной роли врачей (1 сезон, серии 16, 17)

Джорджу Клуни и Ною Уайлу снова достались роли людей в белых халатах – до этого они оба выступили в этом образе в проекте «Скорая помощь». В «Друзьях» врачи должны стать жертвой заговора Рейчел и Моники, которые хотят обманом задействовать их в подмене медицинских документов Моники.

Жан-Клод Ван Дамм сыграл сам себя (2 сезон, серия 12, 13)

По сюжету, Росс сталкивается с Ван Даммом, когда приходит в зоосад повидаться со своим бывшим домашним любимцем по имени Марсель. Теперь Марсель – кинозвезда и работает в одном кадре со знаменитым актером.

Джулия Робертс в роли богини мщения для Чендлера (2 сезон, серия 13)

Знаменитая актриса сыграла Сьюзи Мосс. Чендлеру не повезло: у его одноклассницы оказалась отличная память и камень за пазухой. Его злая шутка в прошлом до сих пор не дает покоя оскорбленной женщине, и она жаждет мести.

Чарли Шин в роли Райана (2 сезон, серия 23)

Чарли Шину всегда шла форма. В «Друзьях» он тоже при ней: парень Фиби Райан – моряк. Всю серию Фиби и Райан, заболевшие ветрянкой, чешутся, а друзья следят за тем, чтобы они этого не делали.

Сара Фергюсон в роли самой себя (4 сезон, серия 23)

Не побрезговала появиться в знаменитом сериале и герцогиня Йоркская, Сара. До 1996 года Фергюссон десять лет была женой принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II, а ее дети имеют право наследования английского трона.

Хью Лори выступил обычным пассажиром обычного самолета (4 сезон, серия 24)

Знаменитый «Доктор Хаус» сыграл пассажира самолета, которого встретила Рэйчел, летевшая лондонским рейсом. Эпизод, конечно, небольшой, но в резюме у Хью Лори, несомненно, указан.

Ральф Лорен в роли самого себя (6 сезон, серия 8)

Ральф Лорен мог бы купить весь сериал «Друзья» вместе со всей киностудией, если бы захотел. Ведь он на 165-й строчке рейтинга самых богатых людей в мире. Но он предпочел не лезть в этот хлопотный бизнес и решил просто засветиться в одном из эпизодов сериала.

7,5 миллиарда долларов – во столько оценивается состояние Ральфа Лорена. Сколько составил его гонорар за участие в сериале, студия не озвучивает.

Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса (6 сезон, серии 21, 22, 23)

Брюс и в «Друзьях» оказался крепким орешком: он продержался в сериале целых три эпизода – для приглашенной звезды редкая честь. Уиллис играет отца девушки Росса. Росс недолго встречался с ней во время своей работы в университете.

Кристин Дэвис воплотилась в сердцеедку Эрин (7 сезон, серия 7)

Звезда другого знаменитого сериала сыграла в «Друзьях» роль одной из немногих девушек, действительно вызывающих у Джо настоящие чувства. Они тем более глубоки, что Эрин сама бросает инфантильного и неготового к серьезным отношениям Джо.

Сьюзан Сарандон в роли другой телезвезды, Сесилии Монро (7 сезон, серия 15)

«Рыжая» из «Иствикских ведьм», оскароносица за фильм «Мертвец идет» — Сьюзан Сарандон — чуть не получила «Эмми» только лишь за эпизод в сериале «Друзья». Вот уж обид было бы среди основного состава! Номинация осталась номинацией, а осадочек остался.

Вайнона Райдер стала однокурсницей Рэйчел (7 сезон, серия 20)

Райдер к моменту съемок появилась уже более чем в двадцати пяти проектах, среди которых «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы», «Чужой: Воскрешение» и другие. Очень ярко она проявила себя в фильме «Прерванная жизнь», где сыграла главную роль наряду с Анджелиной Джоли.

Гэри Олдмен появился в проекте в роли коллеги Джоуи по фильму (7 сезон, серии 23, 24)

Крестным Гарри Поттера Сириусом Блэком Гэри Олдмен стал только через 4 года после съемок в сериале «Друзья». До этого он уверенно разместился в первом эшелоне звезд, сыграв главную роль в фильме Френсиса Копполы «Дракула», перевоплотившись в главного злодея в фантастической ленте «Пятый элемент», да и вообще, сыграв целую кучу плохих парней.

Шон Пенн – сентиментальный и вечно печальный Эрик (8 сезон, серия 6, 7)

Достаточно удачливый и востребованный в жизни актер играет в сериале обманутого жениха, которому на вранье его невесты открыла глаза Фиби. Она даже начала после этого встречаться с Эриком. Но мужчина сбежал, потому что всякий раз при встрече с Фиби думал об истории с Урсулой. На чужом несчастье счастья не построить.

Брэд Питт сыграл злопамятного одноклассника Рэйчел и Моники (8 сезон, серия 9)

Красавчик Бред Питт по сценарию Уилл Колберт, в детстве был толстяком, и с тех пор ненавидел Рейчел, которая над ним издевалась в школе. Уилл с Россом даже создали в свое время клуб, главной задачей которого было ненавидеть Рейчел.

Дэнни Де Вито досталась роль ранимого стриптизера (10 сезон, серия 11)

Денни де Вито. Стриптизер. Можно дальше даже ничего не говорить – уже смешно. А ведь начинал актер совсем не как комик. Первой ролью его стал Мартини – трогательный и неприспособленный к жизни пациент психиатрической клиники в культовом фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». А в 1992 году актер сыграл Пингвина – антагониста Бэтмена в сиквеле «Бэтмен возвращается».

Ходили слухи о перезапуске проекта «Друзья», потом об отмене перезапуска. Пока судьба любимого миллионами сериала висит в воздухе.

А как считаете вы: стоит возвращать к жизни то, что повторить уже не получится, или лучше написать совершенно новый сценарий для другой развеселой компании?