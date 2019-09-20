Сериалы

Шелдон и Эми из «Теории большого взрыва» снова сыграют парочку

Актеры задействованы в новом сериале «Карла» в качестве главных персонажей.

Шелдон и Эми из «Теории большого взрыва» снова сыграют парочку
Шелдон и Эми воссоединятся на экране в новых образах. Фото: PLANET PHOTOS

Прекрасная новость для поклонников «Теории большого взрыва»: Шелдон и Эми снова встретятся на экране! Актеры Джим Парсонс и Майем Биалик, сыгравшие заумную парочку, исполнят главные роли в новом комедийном сериале. Как сообщает издание Deadline, ситком будет называться «Карла», и это американская версия английской картины «Миранда».

Сюжет расскажет о 39-летней женщине, которая потратила деньги, отложенные на ее свадьбу, на открытие собственного котокафе. Дама исполнила свою мечту вместо брака, но тут выясняется, что рядом с ее заведением устраивается на работу университетский друг героини, в которого она когда-то была влюблена. Чувства вспыхивают вновь, вот только куда самодостаточной женщине с таким количеством кошек крутить роман?

Добавим, парочка звездных актеров станет также исполнительными продюсерами нового сериала.

Напомним, невероятно популярный, в том числе и в России, сериал «Теория большого взрыва» выходил на экраны с 2007 по 2019 годы. У него 12 сезонов, на протяжении которых показано медленное, но верное развитие отношений главного героя Шелдона Купера и его «женской версии» Эми. Эту пару немного странных интеллектуалов называют Шэми.

Будете смотреть новый сериал с этой парочкой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Теория Большого взрыва»Джим Парсонскомедияновый сериалромантическая комедияШелдон Купер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шелдон и Эми из «Теории большого взрыва» снова сыграют парочку
Интересно?
Поделись с друзьями: