Шелдон и Эми из «Теории большого взрыва» снова сыграют парочку

Прекрасная новость для поклонников «Теории большого взрыва»: Шелдон и Эми снова встретятся на экране! Актеры Джим Парсонс и Майем Биалик, сыгравшие заумную парочку, исполнят главные роли в новом комедийном сериале. Как сообщает издание Deadline, ситком будет называться «Карла», и это американская версия английской картины «Миранда».

Сюжет расскажет о 39-летней женщине, которая потратила деньги, отложенные на ее свадьбу, на открытие собственного котокафе. Дама исполнила свою мечту вместо брака, но тут выясняется, что рядом с ее заведением устраивается на работу университетский друг героини, в которого она когда-то была влюблена. Чувства вспыхивают вновь, вот только куда самодостаточной женщине с таким количеством кошек крутить роман?

Добавим, парочка звездных актеров станет также исполнительными продюсерами нового сериала.

Напомним, невероятно популярный, в том числе и в России, сериал «Теория большого взрыва» выходил на экраны с 2007 по 2019 годы. У него 12 сезонов, на протяжении которых показано медленное, но верное развитие отношений главного героя Шелдона Купера и его «женской версии» Эми. Эту пару немного странных интеллектуалов называют Шэми.

Будете смотреть новый сериал с этой парочкой?