Как сложились судьбы актеров сериала «Не родись красивой»

21 сентября – день рождения одной из самых красивых актрис советского и российского кино – Ольги Остроумовой. В фильме «Не родись красивой» она сыграла маму Андрея Жданова.

На ее счету – множество ярких ролей, но сегодня мы хотели бы вспомнить о сериале «Не родись красивой», в которой, кроме Ольги Михайловны, снялись и другие наши замечательные актеры, — и совсем молодые, и уже опытные и известные.

Как сложилась их дальнейшая судьба, как сегодня живут те, кто играл популярных героев 14 лет назад? А начнем мы, конечно, с именинницы.

Ольга Остроумова – Маргарита Рудольфовна Жданова

В сериале Ольга Михайловна сыграла Маргариту Рудольфовну, мать главного героя Андрея Жданова. Эта роль очень подошла актрисе – она выглядит в фильме, как настоящая светская львица с королевской осанкой. Остроумова признавалась, что ей нравилась эта работа – почему бы и не сняться в сериале, если это качественный проект?

К тому времени Ольга Михайловна уже почти 10 лет была замужем за Валентином Гафтом. К семейному счастью оба шли долго и трудно, но, обретя друг друга, оба артиста стараются сохранить теплоту и нежность, высоко ценят этот подарок судьбы.

На сегодняшний день главная забота Ольги Михайловны – поддержка супруга. Валентин Гафт восстанавливается после перенесенного недавно инсульта. И преданная жена, как и полагается, — всегда рядом. Мы желаем Ольге Михайловне и Валентину Иосифовичу здоровья, сил и, конечно же, семейного счастья.

Нелли Уварова – Катя Пушкарева

Главную роль в сериале исполнила молодая актриса Нелли Уварова. Роль дурнушки Кати принесла ей оглушительную славу, ее стали приглашать многие режиссеры. Нелли принимала предложения – ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Я остаюсь», «Бывшая жена», «М+Ж», «Атлантида», «Тяжелый песок», «В круге первом»…

Кроме того, Уварова много работает в театре и занимается бизнесом – в ее интернет-магазине продаются вещи, которые смастерили тяжело больные ребятишки. За этот благотворительный проект актриса получила грант одного из российских фондов.

В 2011 году Нелли вышла замуж за актера Александра Гришина. В семье – дочь и сын: Ия и Игнат. В 2016 году Нелли участвовала в проекте «Танцы со звездами» и показала себя настоящим борцом – не ушла с проекта даже после серьезной травмы. Вместе со своим партнером Нелли завоевала приз зрительских симпатий.

Юлия Такшина – Вика Клочкова

Дерзкая красотка Вика стала визитной карточкой Юлии Такшиной. Сериал стал для нее настоящим трамплином – девушку много снимали и продолжают снимать, только в 2013 году, например, она снялась в 5 проектах.

На съемках «Не родись красивой» Юля начала встречаться с партнером – Григорием Антипенко. Скоро молодые люди начали жить вместе. Гражданский брак продлился 6 лет, Юля родила Григорию двоих сыновей, но в 2012 году они расстались.

Впрочем, Юлия до сих пор считает Григория образцовым папой и никогда не препятствует его общению с детьми.

Григорий Антипенко – Андрей Жданов

Симпатичный бизнесмен Андрей Жданов настолько понравился зрителям, что Григорий Антипенко сделался настоящим народным любимцем. В последующих сериалах с его участием партнершами Григория снова становились его коллеги по «Не родись красивой» — в фильме «М+Ж» он снялся вместе с Нелли Уваровой, а в «45 секунд» — с Ольгой Ломоносовой.

Параллельно с кино Григорий много играет в Театре на Малой Бронной, и театральные работы сделали его обладателем множества профессиональных наград.

В июле этого года у актера родился сын, которого назвали Афанасием. Имя своей супруги он держит в тайне, лишь признается, что женился официально.

Ольга Ломоносова – Кира Воропаева

Героиня Ольги Ломоносовой – серьезная и целеустремленная бизнес-леди. Как это часто бывает, зрители и режиссеры еще долго ассоциировали Ольгу с ее героиней, приписывая ей черты холодной и расчетливой хищницы. Чтобы преодолеть этот стереотип, Ломоносова старалась играть разноплановых героинь, — среди ее персонажей есть суррогатная мать, журналистка, врач…

Ольга замужем за актером Павлом Сафоновым, в семье растут трое детей – две дочери и сын. Младшему, Федору, нет еще и 3 лет.

Илья Любимов – Александр Воропаев

Илья Любимов к моменту съемок в «Не родись красивой» был уже известным актером. Всего на его счету – более 60 заметных ролей в кино, среди которых можно назвать, например, работы в фильмах «Неадекватные люди – 2», «Портрет незнакомца», «Отель «Элеон».

Женой Ильи Любимова стала актриса Екатерина Вилкова. Супруги воспитывают сына и дочь.

Петр Красилов – Роман Малиновский

Петр Красилов предстал перед зрителями в сериале в образе убежденного холостяка, любителя женщин, вице-президента серьезной компании Романа Малиновского. Некоторое время он много снимался в сериалах, потом стал реже появляться на экранах.

Как он сам объясняет – «В России «убили» всех сценаристов». Другими словами, актера не устраивают сценарии, он считает, что в жизни люди разговаривают и ведут себя иначе, чем это представляют себе сценаристы и режиссеры. После работы в сериале «Бедная Настя» он признавался, что вряд ли еще когда-нибудь согласится на подобные проекты. Актер реализуется на театральной сцене.

В 2005 году Петр женился на актрисе Ирине Шебеко, а в 2006-м у них родилась дочь Александра.

Юлия Куварзина – Татьяна Пончева

Яркая, самобытная Татьяна, активно участвующая в работе женсовета, которую сыграла Юлия Куварзина, принесла ей всенародную любовь и славу. После «Не родись красивой» Юлия снялась во многих фильмах и сериалах – «Воронины», «У каждого своя война», «Точка кипения», «Дворик»…

С 2008 года Юлия – жена актера Алексея Аптовцева. Они воспитывают дочь Лизу. После родов актриса сильно поправилась, ее вес достиг 87 кг, и Юля принялась активно худеть, воспользовавшись услугами диетолога. За короткое время она сбросила 22 килограмма, удивив и восхитив своей стройной фигурой поклонников. Она продолжает много сниматься.

Можно с уверенностью сказать: сериал «Не родись красивой» стал не только интересным проектом для российского зрителя, но и удачным стартом для многих молодых актеров.

А мы еще раз поздравляем Ольгу Остроумову с днем рождения и желаем ей новых ролей!