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Сергей Бурунов начал съемки во втором сезоне «Содержанок»

Об участии актера в своем Instagram сообщила актриса Дарья Мороз.

Сергей Бурунов начал съемки во втором сезоне «Содержанок»
https://www.instagram.com/sergeyburunovofficial/

Съемки нового сезона сериала о светской жизни Москвы начались в начале августа. Тогда актриса Дарья Мороз поделилась первыми кадрами со съемочной площадки.

А также заметила, что ей пришлось хорошенько похудеть ради многочисленных постельных сцен в проекте.

На днях же актерский состав пополнил и актер Сергей Бурунов, который еще в первом сезоне появился в роли чиновника Игоря Долгачева, изменяющего жене с многочисленными любовницами.

Сергей Бурунов
https://www.instagram.com/d_moroz/

Сюжет нового сезона создатели пока держат в тайне. Однако уже известно, что все актеры продолжили свою работу, а также появились и новые лица: Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!») и Игоря Миркурбанова («Дама Пик»).

Константин Богомолов, для которого «Содержанки» стали кинодебютом в этот раз выступает в роли шоураннера проекта, а вот режиссером сериала стала Дарья Жук, которая годом ранее со своим дебютом «Хрусталь» была выбрана в качестве претендента на «Оскар» от Белоруссии.

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«Содержанки 2»Дарья МорозСергей Бурунов
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Сергей Бурунов начал съемки во втором сезоне «Содержанок»
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