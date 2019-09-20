Сериалы Какие фильмы нам пообещали создатели «Игры престолов» и на какой стадии сейчас съемки
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Какие фильмы нам пообещали создатели «Игры престолов» и на какой стадии сейчас съемки

Анна Русич

20 сентября у Джорджа Мартина день рождения, ему исполняется 71 год. И за это долгое время писатель так и не научился пунктуальности.

Еще в мае создатель одного из самых ярких сериалов современности Джордж Мартин пообещал читателям, что следующая книга цикла «Песнь льда и пламени» увидит свет в середине 2020 года. Но, как говорят, подвижек на этом пути нет.

Джордж Мартин занимается совершенно другими проектами

Серсея Ланистер. Кадр из сериала «Игра престолов»
Серсея Ланистер. Кадр из сериала «Игра престолов»

Писатель все откладывает работу над окончанием саги, хоть и обещал поклонникам, что сюжет уже продуман и оформлен в голове, осталось только напечатать и передать в типографии.

Со свойственным ему чувством юмора писатель предложил жителям Новой Зеландии в случае невыполнения им взятых на себя обязательств, заточить его в самом глухом углу цивилизации до тех пор, пока он не поставит последнюю точку в обещанной книге.

Фантаст заинтриговал поклонников тем, что финал книги и финал, который мы увидели в телепроекте, будут кардинально различаться. Хотелось бы – ведь увиденное в конце сериала разочаровало большинство поклонников настолько, что в Сети даже собирали подписи с требованием переснять концовку истории.

А вы уже знаете, что в Гарварде можно пройти курс по «Игре Престолов»? Курс называется: «Настоящая игра престолов: от современных мифов к средневековым моделям. Студенты узнают о средневековом быте и исторических событиях, поданных через призму «Песни льда и Пламени».

Но если Джордж Мартин никуда не торопится, то телеканал НВО вовсю подгоняет события. На волне популярности истории о Железном троне, канал пытается снять все сливки, которые только возможно, поэтому наседает на Мартина, требуя от него немедленно написанных сценариев к уже двум приквелам «Игры престолов».

Король ночи. Кадр из сериала «Игра престолов»
Король ночи. Кадр из сериала «Игра престолов»

А вам известно, что «Игра престолов» — самый воруемый сериал в мире? В 2012 году каждый из эпизодов был скачан в среднем 4,5 миллиона раз. В 2014 эта цифра составила 9 миллионов. А седьмой сезон по сумме закачек всех эпизодов был украден пиратами более полумиллиарда раз!

Ранее НВО заявили, что расскажут историю Белых ходоков, которая была так невнятно скомкана в сериале. Интересно: создатели будущего фильма будут отталкиваться от истории с ниндзей-Арьей, одним ударом победившей древнее искушенное в тысячах битв зло? Или все-таки позволят мрачному гению Джорджа Мартина качественно делать свою работу?

Видимо, сценарий из Мартина уже выколотили, раз НВО объявило о начале работы над вторым приквелом. На сей раз копать так глубоко не станут – действие должно происходить лет за 300 до того, как Джон Сноу появился на Стене.

А вы знали, что Кит Харрингтон на самом деле не Кит, а Кристофер? Он – потомок старинного богатого рода, его прямой предок – король Англии Карл Второй, а его отец – баронет в пятнадцатом поколении.

Во втором приквеле повествование будет раскручиваться вокруг Таргариенов – одного из Великих домов, сильнейшего клана Эссоса, который потерпел крах с гибелью Валирийской империи. У Таргариенов неоспоримое преимущество даже при том, что ими утеряна сама Родина: они остаются единственными, у кого осталось несокрушимое оружие – драконы.

Джон Сноу и Дейенерис Таргариен. Кадр из сериала «Игра престолов»
Джон Сноу и Дейенерис Таргариен. Кадр из сериала «Игра престолов»

А вы знаете, что исполнитель роли Ходора на самом деле – очень востребованный диджей? Он не один раз посещал Москву и крутил свои треки. Угадайте, как называется самый популярный? А еще актер утверждает, что может произнести слово «Ходор» с семью десятками различных интонаций.

Итого, зрителей ждут две интереснейших истории, к выходу которых приложит руку сам создатель мира Вестероса. И если не давать ему лентяйничать, то и оригинальное прочтение истории о страстях, бушевавших в телесериале, вскоре можно будет оценить.

А вы в курсе, что на съемочной площадке кипели не только киношные страсти? Актеры так долго работали вместе, что организовались сразу несколько служебных романов и не все они окончились хорошо. Джон и его рыжая Игрит – пара в реальной жизни. Серсея закрутила с Красным Змеем. Раньше Серсея, а точнее, Лена Хиди встречалась с исполнителем роли Бронна. Но что-то пошло настолько не так, что Хиди поставила условие: она ни за что не будет появляться в Бронном в одном кадре.

Как бы там ни было, а работа над следующими частями грандиозного мира, созданного Джорджем Мартином, кипит, и кипение это становится только сильнее. Главное, чтобы теперь сам маэстро выдержал взятый им ритм и не заартачился, не доведя все обещанные им проекты до конца. Все-таки, не юноша со взором горящим – может и взбрыкнуть.

А вы ждете выполнения Джорджем Мартином заявленных обязательств?

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Тэги:

Джордж МартинСериал "Игра престолов" приквел
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Какие фильмы нам пообещали создатели «Игры престолов» и на какой стадии сейчас съемки
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