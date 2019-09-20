Какие фильмы нам пообещали создатели «Игры престолов» и на какой стадии сейчас съемки

20 сентября у Джорджа Мартина день рождения, ему исполняется 71 год. И за это долгое время писатель так и не научился пунктуальности.

Еще в мае создатель одного из самых ярких сериалов современности Джордж Мартин пообещал читателям, что следующая книга цикла «Песнь льда и пламени» увидит свет в середине 2020 года. Но, как говорят, подвижек на этом пути нет.

Джордж Мартин занимается совершенно другими проектами

Писатель все откладывает работу над окончанием саги, хоть и обещал поклонникам, что сюжет уже продуман и оформлен в голове, осталось только напечатать и передать в типографии.

Со свойственным ему чувством юмора писатель предложил жителям Новой Зеландии в случае невыполнения им взятых на себя обязательств, заточить его в самом глухом углу цивилизации до тех пор, пока он не поставит последнюю точку в обещанной книге.

Фантаст заинтриговал поклонников тем, что финал книги и финал, который мы увидели в телепроекте, будут кардинально различаться. Хотелось бы – ведь увиденное в конце сериала разочаровало большинство поклонников настолько, что в Сети даже собирали подписи с требованием переснять концовку истории.

А вы уже знаете, что в Гарварде можно пройти курс по «Игре Престолов»? Курс называется: «Настоящая игра престолов: от современных мифов к средневековым моделям. Студенты узнают о средневековом быте и исторических событиях, поданных через призму «Песни льда и Пламени».

Но если Джордж Мартин никуда не торопится, то телеканал НВО вовсю подгоняет события. На волне популярности истории о Железном троне, канал пытается снять все сливки, которые только возможно, поэтому наседает на Мартина, требуя от него немедленно написанных сценариев к уже двум приквелам «Игры престолов».

А вам известно, что «Игра престолов» — самый воруемый сериал в мире? В 2012 году каждый из эпизодов был скачан в среднем 4,5 миллиона раз. В 2014 эта цифра составила 9 миллионов. А седьмой сезон по сумме закачек всех эпизодов был украден пиратами более полумиллиарда раз!

Ранее НВО заявили, что расскажут историю Белых ходоков, которая была так невнятно скомкана в сериале. Интересно: создатели будущего фильма будут отталкиваться от истории с ниндзей-Арьей, одним ударом победившей древнее искушенное в тысячах битв зло? Или все-таки позволят мрачному гению Джорджа Мартина качественно делать свою работу?

Видимо, сценарий из Мартина уже выколотили, раз НВО объявило о начале работы над вторым приквелом. На сей раз копать так глубоко не станут – действие должно происходить лет за 300 до того, как Джон Сноу появился на Стене.

А вы знали, что Кит Харрингтон на самом деле не Кит, а Кристофер? Он – потомок старинного богатого рода, его прямой предок – король Англии Карл Второй, а его отец – баронет в пятнадцатом поколении.

Во втором приквеле повествование будет раскручиваться вокруг Таргариенов – одного из Великих домов, сильнейшего клана Эссоса, который потерпел крах с гибелью Валирийской империи. У Таргариенов неоспоримое преимущество даже при том, что ими утеряна сама Родина: они остаются единственными, у кого осталось несокрушимое оружие – драконы.

А вы знаете, что исполнитель роли Ходора на самом деле – очень востребованный диджей? Он не один раз посещал Москву и крутил свои треки. Угадайте, как называется самый популярный? А еще актер утверждает, что может произнести слово «Ходор» с семью десятками различных интонаций.

Итого, зрителей ждут две интереснейших истории, к выходу которых приложит руку сам создатель мира Вестероса. И если не давать ему лентяйничать, то и оригинальное прочтение истории о страстях, бушевавших в телесериале, вскоре можно будет оценить.

А вы в курсе, что на съемочной площадке кипели не только киношные страсти? Актеры так долго работали вместе, что организовались сразу несколько служебных романов и не все они окончились хорошо. Джон и его рыжая Игрит – пара в реальной жизни. Серсея закрутила с Красным Змеем. Раньше Серсея, а точнее, Лена Хиди встречалась с исполнителем роли Бронна. Но что-то пошло настолько не так, что Хиди поставила условие: она ни за что не будет появляться в Бронном в одном кадре.

Как бы там ни было, а работа над следующими частями грандиозного мира, созданного Джорджем Мартином, кипит, и кипение это становится только сильнее. Главное, чтобы теперь сам маэстро выдержал взятый им ритм и не заартачился, не доведя все обещанные им проекты до конца. Все-таки, не юноша со взором горящим – может и взбрыкнуть.

А вы ждете выполнения Джорджем Мартином заявленных обязательств?