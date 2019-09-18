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Мэрилин Мэнсон сыграет в «Американских богах»

Металлист появится на экране в образе викинга.

Мэрилин Мэнсон сыграет в «Американских богах»
Мэрилин Мэнсон. Фото: xR.xWagnerx/xFuturexImage

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон дал согласие сыграть сразу в четырех эпизодах нового сезона нашумевшего сериала «Американские боги». Как сообщает пресса, он появится в образе викинга из комиксов по имени Йохан. По сюжету, он является солистом металлической группы Blood Death.

Герой Мэнсона поклоняется скандинавскому богу Одину, который помогает ему обрести новые силы. Как заявил шоураннер сериала Чарльз Итли, роль музыканта станет «оригинальной и очень занимательной». 

Мэрилин Мэнсон
Мэрилин Мэнсон. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Мэнсон имеет довольно большой багаж киноролей. Ранее эпатажный музыкант появлялся в сериалах «Блудливая Калифорния», «На дне» и «Сыны анархии». Также стало известно, что он снялся в многосерийном фильме Паоло Соррентино «Новый папа». 

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"Американские боги"ВикингиМэрилин МэнсонСериал

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Мэрилин Мэнсон сыграет в «Американских богах»
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