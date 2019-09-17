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Павел Прилучный сыграл мафиози в новом сериале

Премьера «Форс-мажора» состоится 24 сентября в онлайн-кинотеатре Okko.

Павел Прилучный сыграл мафиози в новом сериале
пресс-служба Okko Entertainment

Новый сериал с Павлом Прилучным, Ильей Глинниковым и Дианой Пожарской в главных ролях создатели называют первым российским остросюжетным боевиком.

При этом, режиссер Александр Жигалкин уверен, что у картины есть особый добрый колорит, ассоциативно схожий с такой советской комедией как «Операция Ы» или «Приключения Шурика».

съемки сериала «Форс-мажор»
пресс-служба Okko Entertainment

История разворачивается в частной клинике провинциального городка, где незаконно проводят пластическую операцию по полной смене внешности местному мафиози. Только несмотря на все предпринятые меры безопасности в больницу проникает киллер и вводит больному смертельную инъекцию.

Подоспевший первым на помощь медбрат во всем винит себя, пока товарищ не предлагает ему «сыграть» самому мафиози. Ведь внешность-то он все равно по легенде уже изменил.

«Юмор получился человеческий и какой-то очень добрый и правильный. Поэтому я и рад, что мне довелось стать частью этого проекта. Я искренне благодарен продюсерам за то, что они в меня поверили», — поделился Прилучный, исполнивший главную роль.

Премьера состоится 24 сентября в онлайн-кинотеатре Okko, после же проект покажут на телеканале НТВ.

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«Форс-мажор»Илья ГлинниковПавел Прилучныйроссийский сериалСериал "Форс-мажор"

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Павел Прилучный сыграл мафиози в новом сериале
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