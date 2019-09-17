Сериалы

Tinder снял собственный сериал для пользователей приложения

Причем это не романтическая комедия, а фантастическая драма.

Tinder снял собственный сериал для пользователей приложения
Tinder - одно из самых популярных приложений для знакомств в мире. Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com

Теперь у приложения для знакомств Tinder не только одна из самых внушительных баз свободных мужчин и женщин в мире, у него появился и собственный сериал. Компания, владеющая сервисом, недавно завершила съемки и собирается показывать шоу на экранах смартфонов. Это часть ее стратегии по созданию оригинального контента.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свой источник, сериал состоит из нескольких эпизодов и рассказывает о постапокалиптическом мире. В нем, естественно, присутствует и романтическая линия, однако она никак не связана с приложением Tinder. Съемки картины завершились в Мехико в конце августа текущего года. Когда именно можно будет посмотреть это шоу, не сообщается.

Оригинальный контент вроде данного сериала призван удержать пользователей сервиса знакомств, даже если им сами знакомства уже не нужны. Для компании это важно, так как кроме сводничества людей приложение является еще и рекламной площадкой.

А вы готовы смотреть сериалы в приложениях для знакомств?

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Tinderмобильное приложениеновый сериалфантастика

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Tinder снял собственный сериал для пользователей приложения
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