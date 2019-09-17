Сериалы «Мама дарагая!»: фразочки «прекрасной няни» Заворотнюк, по которым мы скучаем
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«Мама дарагая!»: фразочки «прекрасной няни» Заворотнюк, по которым мы скучаем

Мария Горская

Портал Teleprogramma.pro собрал любимые выражения героини Анастасии Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня».

Актриса Анастасия Заворотнюк, за которую сейчас искренне переживает вся наша страна, полюбилась зрителю многими своими ролями, такими как Мари в «Коде апокалипсиса», Надежда в «Мамах» или Рита в «Артефакте». Но самая яркая, самая запоминающаяся роль в её карьере — это, конечно же, Виктория Прутковская в сериале «Моя прекрасная няня».

Смешная, самобытная, искренняя Вика стала няней не только для детей героя сериала Максима Шаталина (Сергей Жигунов), но и для миллионов сидящих перед телевизорами мальчиков и девочек, дядь и тёть, бабушек и дедушек. Потому и волнуются сейчас за неё, будто за родную, и не могут поверить в то, что такую замечательную актрису в её 48 лет могла поразить страшная болезнь.

Впрочем, сама Виктория, как известно, не любила, когда её жалеют, а потому вместо жалости мы предадимся ностальгии по её самому доброму и позитивному образу, воплощенному в сериале. Портал Teleprogramma.pro собрал несколько ярких цитат и диалогов из «Моей прекрасной няни» и предлагает вам проверить, а помните ли вы их?

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

 

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" и цитаты из него

Фото: кадры из сериала «Моя прекрасная няня»

Признайтесь, а вам захотелось вновь пересмотреть знакомые серии этого прекрасного комедийного сериала?

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Анастасия ЗаворотнюкСериал «Моя прекрасная няня»

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«Мама дарагая!»: фразочки «прекрасной няни» Заворотнюк, по которым мы скучаем
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