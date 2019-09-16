Полищук, Жигунов, Заворотнюк: как сложились судьбы актеров сериала «Моя прекрасная няня»

В последние несколько дней о судьбе главной няни страны переживают тысячи людей. О причинах болезни Анастасии Заворотнюк говорят разное, даже выдвигают безумную версию проклятия сериала.

Первая серия «Моей прекрасной няни» была показана зрителям еще пятнадцать лет назад. Посмотрим, что стало с партнерами Анастасии по площадке суперпопулярного сериала.

Анастасия Заворотнюк – прекрасная няня

С момента первых съемок в жизни Насти произошло немало событий. Она развелась с мужем, уйдя с головой в роман с Сергеем Жигуновым. Через два года все снова поменялось. Расставшись с Жигуновым, Настя в 2008 году вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

Семейная идиллия длилась 10 лет, а 2018 год ознаменовался еще и появлением дочери Милы. Только вскоре пришло известие о смертельной болезни Анастасии, и с тех пор жизнь ее семьи превратилась в гонку со временем.

Сергей Жигунов – Максим Шаталин, продюсер

Красавец-гардемарин не смог устоять перед чарами Насти и ради нее ушел из семьи, которую, казалось, было не разрушить. Уже после болезненного разрыва с Настей актер понял, что его главной женщиной все же была жена – актриса Вера Новикова. Сергею удалось во второй раз завоевать свою бывшую половинку.

Жигунов работал во многих проектах, стал гендиректором ООО «Прайм-тайм», «Студия 7», создал свой продюсерский центр, стал учредителем благотворительного фонда помощи актерам, стал режиссером. Роль Максима Шаталина стала пророческой – Жигунов, как и его персонаж, стал уважаемым человеком в кинематографической среде.

Ирина Андреева – Ксюша

Маленькая шкода Ксюша выросла в красавицу. Но связывать жизнь с кинематографом не захотела. Вместо этого она переехала в Лондон, где училась, параллельно снимаясь в «Няне». Сейчас Ира закончила колледж и стала специалистом по международной политике. Живет в Женеве, Швейцария.

Екатерина Дубакина – Маша Шаталина

Екатерина продолжила актерскую карьеру. Сейчас на ее счету работы в 16 проектах. Владеет искусством игры на фортепиано и гитаре. Окончила режиссерский факультет и принята на службу в Московский театр на Малой Бронной.

Павел Сердюк – Денис Шаталин

Музыкален и Павел – он играет на скрипке, а ведь далеко не каждому подвластен этот капризный инструмент. При этом Паша отнюдь не ботан: бокс, горные лыжи, спортивное плавание. Разве можно было все это предположить, глядя на его рыхлого персонажа из «Моей прекрасной няни»? Павел в свое время даже принял участие в проекте «Я худею», где избавился от десятка лишних килограммов.

На съемках телесериала «Ранетки» Павел познакомился с актрисой Аней Рудневой, которая через четыре года стала его женой, а потом и матерью их маленькой дочки. К сожалению, семья не сложилась, в 2015 году актеры развелись.

С тех пор Павел не дает интервью, ушел в себя, перестал вести страницы в соцсетях, очень похудел. С Аней не ссорится, с дочерью видится, изредка снимается. Зрители отмечают его высокий актерский потенциал и сетуют на то, что он появляется на экранах слишком редко.

Любовь Полищук – мама няни Вики

Роль мамы Виктории оказалась для Любови Полищук последней. Она снималась, уже будучи смертельно больной. Для того чтобы сняться в последней серии, Полищук отпросилась из клиники, где ей проводилось лечение от рака позвоночника. В 2006 году скончалась во сне у себя дома. Ей было всего 57 лет.

Александра Назарова – бабушка Вики

Назарова до конца своей жизни служила в Театре им. Ермоловой. Ее голосом говорят персонажи мультфильмов и компьютерных игр. Она снялась более чем в 90 фильмах и сериалах.

В 2019 году Александра Ивановна заболела, попала в больницу и через месяц умерла от полиорганной недостаточности в возрасте 79 лет.

Ольга Прокофьева – Жанна Аркадьевна

Кого не злила Жаба Аркадьевна? Жаба Аркадьевна злила всех. А между тем, в жизни Ольга Прокофьева – милейший человек. С поры «Моей прекрасной няни» Ольга снялась более чем в тридцати проектах. Она много играет в театре, а свободное время посвятила сыну. Сердце актрисы свободно.

Возможно, актриса просто больше не хочет переживать болезненных расставаний. Ведь Юрий Соколов, который ушел от нее к другой женщине, практически разбил ей сердце, оставив с сыном-подростком. Тогда произошла некрасивая история: муж, уходя, размашисто, по-мужски оставил бывшей семье квартиру, но потом рыцарь с конем кончился, и Юрий потребовал ее вернуть.

Судебная тяжба длится по сей день. Поневоле разочаруешься в мужчинах.

Борис Смолкин – Константин, дворецкий

Удивительный и харизматичный дворецкий – наверное, самая яркая роль Бориса Смолкина. По крайней мере, его узнают как Константина. А на самом деле Борис очень востребованный актер и преподаватель. Он ведет свой актерский курс в Балтийском институте Санкт-Петербурга. А еще любители саги «Звездные войны» знают его голос как голос магистра Йоды.

А кого в сериале любили вы?