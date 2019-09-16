Сериалы Полищук, Жигунов, Заворотнюк: как сложились судьбы актеров сериала «Моя прекрасная няня»
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Полищук, Жигунов, Заворотнюк: как сложились судьбы актеров сериала «Моя прекрасная няня»

Анна Русич

В последние несколько дней о судьбе главной няни страны переживают тысячи людей. О причинах болезни Анастасии Заворотнюк говорят разное, даже выдвигают безумную версию проклятия сериала.

Первая серия «Моей прекрасной няни» была показана зрителям еще пятнадцать лет назад. Посмотрим, что стало с партнерами Анастасии по площадке суперпопулярного сериала.

Анастасия Заворотнюк – прекрасная няня

Актриса Анастасия Заворотнюк, кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004 год и Анастасия Заворотнюк сейчас. Фото
Актриса Анастасия Заворотнюк, кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004 год и Анастасия Заворотнюк сейчас. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

С момента первых съемок в жизни Насти произошло немало событий. Она развелась с мужем, уйдя с головой в роман с Сергеем Жигуновым. Через два года все снова поменялось. Расставшись с Жигуновым, Настя в 2008 году вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

Семейная идиллия длилась 10 лет, а 2018 год ознаменовался еще и появлением дочери Милы. Только вскоре пришло известие о смертельной болезни Анастасии, и с тех пор жизнь ее семьи превратилась в гонку со временем.

Сергей Жигунов – Максим Шаталин, продюсер

Актер Сергей Жигунов, кадр из сериала «Моя прекрасная няня». Сергей Жигунов сейчас. Фото
Актер Сергей Жигунов, кадр из сериала «Моя прекрасная няня». Сергей Жигунов сейчас. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Красавец-гардемарин не смог устоять перед чарами Насти и ради нее ушел из семьи, которую, казалось, было не разрушить. Уже после болезненного разрыва с Настей актер понял, что его главной женщиной все же была жена – актриса Вера Новикова. Сергею удалось во второй раз завоевать свою бывшую половинку.

Жигунов работал во многих проектах, стал гендиректором ООО «Прайм-тайм», «Студия 7», создал свой продюсерский центр, стал учредителем благотворительного фонда помощи актерам, стал режиссером. Роль Максима Шаталина стала пророческой – Жигунов, как и его персонаж, стал уважаемым человеком в кинематографической среде.

Ирина Андреева – Ксюша

Ирина Андреева, кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Ирина Андреева, кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Маленькая шкода Ксюша выросла в красавицу. Но связывать жизнь с кинематографом не захотела. Вместо этого она переехала в Лондон, где училась, параллельно снимаясь в «Няне». Сейчас Ира закончила колледж и стала специалистом по международной политике. Живет в Женеве, Швейцария.

Екатерина Дубакина – Маша Шаталина

Актриса Екатерина Дубакина, кадр из сериала «Моя прекрасная няня». Екатерина Дубакина сейчас. Фото
Актриса Екатерина Дубакина, кадр из сериала «Моя прекрасная няня». Екатерина Дубакина сейчас. Фото: Инстаграм

Екатерина продолжила актерскую карьеру. Сейчас на ее счету работы в 16 проектах. Владеет искусством игры на фортепиано и гитаре. Окончила режиссерский факультет и принята на службу в Московский театр на Малой Бронной.

Павел Сердюк – Денис Шаталин

Актер Павел Сердюк, кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Актер Павел Сердюк, кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Музыкален и Павел – он играет на скрипке, а ведь далеко не каждому подвластен этот капризный инструмент. При этом Паша отнюдь не ботан: бокс, горные лыжи, спортивное плавание. Разве можно было все это предположить, глядя на его рыхлого персонажа из «Моей прекрасной няни»? Павел в свое время даже принял участие в проекте «Я худею», где избавился от десятка лишних килограммов.

На съемках телесериала «Ранетки» Павел познакомился с актрисой Аней Рудневой, которая через четыре года стала его женой, а потом и матерью их маленькой дочки. К сожалению, семья не сложилась, в 2015 году актеры развелись.

С тех пор Павел не дает интервью, ушел в себя, перестал вести страницы в соцсетях, очень похудел. С Аней не ссорится, с дочерью видится, изредка снимается. Зрители отмечают его высокий актерский потенциал и сетуют на то, что он появляется на экранах слишком редко.

Любовь Полищук – мама няни Вики

Актриса Любовь Полищук. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Актриса Любовь Полищук. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Роль мамы Виктории оказалась для Любови Полищук последней. Она снималась, уже будучи смертельно больной. Для того чтобы сняться в последней серии, Полищук отпросилась из клиники, где ей проводилось лечение от рака позвоночника. В 2006 году скончалась во сне у себя дома. Ей было всего 57 лет.

Александра Назарова – бабушка Вики

Актриса Александра Назарова. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Актриса Александра Назарова. Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Назарова до конца своей жизни служила в Театре им. Ермоловой. Ее голосом говорят персонажи мультфильмов и компьютерных игр. Она снялась более чем в 90 фильмах и сериалах.

В 2019 году Александра Ивановна заболела, попала в больницу и через месяц умерла от полиорганной недостаточности в возрасте 79 лет.

Ольга Прокофьева – Жанна Аркадьевна

Актриса Ольга Прокофьева, кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004 год. Ольга Прокофьева. Фото
Актриса Ольга Прокофьева, кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004 год. Ольга Прокофьева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса 2019 год

Кого не злила Жаба Аркадьевна? Жаба Аркадьевна злила всех. А между тем, в жизни Ольга Прокофьева – милейший человек. С поры «Моей прекрасной няни» Ольга снялась более чем в тридцати проектах. Она много играет в театре, а свободное время посвятила сыну. Сердце актрисы свободно.

Возможно, актриса просто больше не хочет переживать болезненных расставаний. Ведь Юрий Соколов, который ушел от нее к другой женщине, практически разбил ей сердце, оставив с сыном-подростком. Тогда произошла некрасивая история: муж, уходя, размашисто, по-мужски оставил бывшей семье квартиру, но потом рыцарь с конем кончился, и Юрий потребовал ее вернуть.

Судебная тяжба длится по сей день. Поневоле разочаруешься в мужчинах.

Борис Смолкин – Константин, дворецкий

Актер Борис Смолкин, кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004 год и Борис Смолкин сейчас. Фото
Актер Борис Смолкин, кадр из сериала «Моя прекрасная няня» 2004 год и Борис Смолкин сейчас. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Удивительный и харизматичный дворецкий – наверное, самая яркая роль Бориса Смолкина. По крайней мере, его узнают как Константина. А на самом деле Борис очень востребованный актер и преподаватель. Он ведет свой актерский курс в Балтийском институте Санкт-Петербурга. А еще любители саги «Звездные войны» знают его голос как голос магистра Йоды.

А кого в сериале любили вы?

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Александра НазароваАнастасия ЗаворотнюкБорис СмолкинЕкатерина ДубакинаИрина АндрееваЛюбовь ПолищукОльга ПрокофьеваПавел Сердюк

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Полищук, Жигунов, Заворотнюк: как сложились судьбы актеров сериала «Моя прекрасная няня»
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