Громкие премьеры осени: женщины для Бондарчука, оружие для Хаматовой и мороз для Пореченкова

Новый телесезон готовит для нас множество ярких и неожиданных сериальных новинок отечественного производства.

Зрителей ждет масса крутых премьер — тут и второй сезон «Метода», и детектив «Триггер», и «Шерлок Холмс в России». Всех не перечесть. Поэтому сегодня мы представим совершенно новые и пока не сильно раскрученные проекты, на которые каналы тем не менее делают большую ставку.

«Филатов»

Еще ни разу мы не видели Федора Бондарчука в гинекологическом кабинете. Его Андрей Филатов в комедийном проекте канала СТС — запутавшийся в себе талантливый врач, светило медицины, любимец женщин и при этом примерный семьянин. Последние 30 лет он был безраздельно влюблен в жену Алису (Олеся Судзиловская), с которой познакомился еще в мединституте, но все же в определенный момент доктор «отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля», потому что супруга его бросила. Интересно, что в жизни у Федора Сергеевича возникла похожая ситуация — после 25 лет брака со Светланой Бондарчук режиссер развелся и женился на молодой актрисе МХТ Паулине Андреевой.

Помочь разыграть историю «почти как в жизни» Бондарчуку помогут Мария Аронова, Галина Польских, Эммануил Виторган, Максим Лагашкин и другие популярные артисты.

«Зулейха открывает глаза»

Сериал по нашумевшему роману Гузель Яхиной «Россия 1» задумала давно. И даже уговорила сыграть роль татарской крестьянки Зулейхи Чулпан Хаматову, крайне редко появляющуюся в сериалах. Очевидно, что тема оказалась для актрисы очень важной: 30-е годы, СССР, межнациональные конфликты, уголовщина и прочие ужасы и страсти.

По сюжету Зулейха теряет мужа, после чего ее раскулачивают и ссылают в Сибирь. Там, в глухой тайге, и начинает плавиться настоящий людской котел: интеллигенция, маргиналы, «деклассированные элементы», мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — всем как-то нужно научиться жить рядом и не потерять интереса к туманному будущему. В определенный момент Зулейха берет в руки оружие. Сама Яхина посмотрела несколько серий проекта и осталась довольна: там есть и сверхнатуралистичные сцены (вскармливание младенца кровью), и изысканно бессловесные (в одной из серий главная героиня все время молчит), и даже романтические (эпизод в бане с участием Зулейхи и ее мужа).

«Заступники»

Когда-то, как мы помним, зрители очень любили сериал «Каменская», снятый по детективам Александры Марининой, служившей в милиции. А задолго до этого, в 80-е, выходили интереснейшие книги известного советского адвоката Дины Каминской — участницы резонансных судебных процессов 60-70-х годов. В них Дина досконально воссоздавала самые громкие разбирательства. «Заступники» (Первый канал) — экранизация книги Каминской «Записки адвоката». По сюжету молодой юрист Нина Метлицкая (Марина Ворожищева) берется за самые сложные дела. Ее подзащитными становятся диссиденты, вор в законе, цеховик-миллионер, меломан, обвиняемый в шпионаже, звезда кино, осужденная за убийство сожителя, и многие другие противоречивые личности.

«Полярный-17»

Этот комедийный сериал уже был заявлен ТНТ в прошлом году, но эфира так и не увидел. Тем не менее эту работу очень ждут и выбирают для премьеры лучший момент. В проекте Михаил Пореченков будто перемещается в антураж фильмов «Жмурки» и «Брат» и предстает в образе бандита Вити Мясника. Воровской сход оставляет ему общак, но он забывает пароль от счета, на котором хранятся баснословные суммы, и бежит в Заполярье. Морозный северный городок Полярный-17, где время остановилось и по-прежнему царят его родные лихие 90-е, принимает Витю Мясника как родного.

«Доктор Преображенский»

Бум на силиконовые груди, надутые губы и прочую искусственную красоту общество переживает последние 10 лет. А когда все началось? И как с этим было в СССР? На эту тему размышляет сериал «Доктор Преображенский» (Первый канал), главный герой которого Лев Преображенский — возможно, потомок булгаковского персонажа — в 1966 году собрался открыть Институт красоты. Вместе с коллегой Игорем Зориным (Петр Скворцов) Преображенский, которого играет Денис Шведов (на фото), открывает экспериментальное отделение в одной из больниц. Врачи вынуждены работать под колпаком КГБ и только с особо важными клиентами. Зрителям наверняка интересно будет узнать, что пластические операции в СССР были доступны почти каждому. Исходя из прайса, заявленного в проекте, круговая подтяжка лица, например, стоила от 7 рублей — вполне можно было позволить себе при средней зарплате в 150 «деревянных».