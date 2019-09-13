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Лиза Кудроу призналась, что роль в «Друзьях» ей долго не давалась

56-летняя актриса не могла справиться с героиней 3 года.

Лиза Кудроу призналась, что роль в «Друзьях» ей долго не давалась
Лиза Кудроу. Фото: ImagePressAgency/face to face

Лиза Кудроу, одна из звезд сериала «Друзья» рассказала прессе, что роль давалась ей очень тяжело. По ее словам, первые три сезона она не могла справиться с образом Фиби.

Актеры сериала «Друзья»
Актеры сериала «Друзья». Фото: Supplied by FilmStills.net

«Я и до этого играла глупых девушек, но это просто была не я», — поделилась актриса. При этом она добавила, что максимально естественно чувствовала себя на прослушивании и поэтому сразу получила роль. 

Однако за этим последовали сложности. Самым непростым оказался третий сезон. Как говорит Кудроу, помог ей коллега по сериалу Мэтт Лебланк. «Успокойся, у тебя получается. Ты уже три года играешь этого долбаного персонажа. Ты слишком стараешься — вот в чем твоя проблема», — сказал ей актер. И, как оказалось, это помогло. 

Кудроу также призналась, что никогда не смотрела ни одного эпизода сериала, который закончил выходить в 2004 году. «Я слышала, что он хороший», — сказала актриса.  

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Тэги:

Лиза КудроуМэтт Леблансериал "Друзья"

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Лиза Кудроу призналась, что роль в «Друзьях» ей долго не давалась
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