Лиза Кудроу призналась, что роль в «Друзьях» ей долго не давалась

Лиза Кудроу, одна из звезд сериала «Друзья» рассказала прессе, что роль давалась ей очень тяжело. По ее словам, первые три сезона она не могла справиться с образом Фиби.

«Я и до этого играла глупых девушек, но это просто была не я», — поделилась актриса. При этом она добавила, что максимально естественно чувствовала себя на прослушивании и поэтому сразу получила роль.

Однако за этим последовали сложности. Самым непростым оказался третий сезон. Как говорит Кудроу, помог ей коллега по сериалу Мэтт Лебланк. «Успокойся, у тебя получается. Ты уже три года играешь этого долбаного персонажа. Ты слишком стараешься — вот в чем твоя проблема», — сказал ей актер. И, как оказалось, это помогло.

Кудроу также призналась, что никогда не смотрела ни одного эпизода сериала, который закончил выходить в 2004 году. «Я слышала, что он хороший», — сказала актриса.