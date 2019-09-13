Звезды «Фитнеса» показали мастер-класс в караоке

Телеканал «Супер» устроил презентацию в караоке-клубе, где актеры проекта – Борис Дергачев, Софья Зайка, Татьяна Храмова, Евгений Михеев, Леля Баранова, креативный продюсер Гарри Гупаленко и остальные соревновались в исполнении любимых композиций. Выбор места был неслучаен, так как герои сериала любят петь не меньше, чем заниматься спортом. Репертуар вечера был весьма разноплановым, но абсолютными лидерами стали композиции «Виа Гра», Меладзе, Лепса и IOWA.

Актеры признались, что регулярно устраивают совместные караоке-вечеринки, а Борис Дергачев когда-то и сам работал ведущим в караоке.

«Если у нас с ребятами выпадает совместный выходной на съемках, мы обязательно куда-то идем вместе. Либо в кафе, но чаще в караоке, — рассказывает Соня Зайка. — Репертуар у всех очень разный. Почему-то все думают, что я пою только шансон, но это не так. Я люблю абсолютно разные песни, и современные, и очень старые».

Исполнитель роли учителя танцев Женя Михеев считает, что поет он значительно лучше, чем танцует, а вот Таня Храмова, наоборот, предпочитает больше танцевать, чем петь. «Я люблю, когда кто-то поет, а я танцую,— говорит Татьяна. — И когда пятый микрофон дают мне, я максимум могу спеть какие-то звуки. Мне нравится Ваенга, песня «Снег». Я представляю, как я бы могла затянуть ее. Но у меня не получается, поэтому я тихонько подпеваю». Нельзя было не заметить, что Татьяна, ставшая мамой всего четыре месяца назад, находится в прекрасной спортивной форме. И в этом ей помогает маленький сынок, который вместе с мамой почти каждый день приезжает на съемочную площадку «Фитнеса». Съемки третьего сезона сейчас в полном разгаре!

Среди самых ярких выступлений вечера оказалось трио Храмовой, Михеева и Барановой, которые исполнили песню «Океан и три реки», а также дуэт Сони Зайки и Тани Храмовой с песней «Курю» Елены Ваенги.

А какие песни во втором сезоне «Фитнеса» исполнят герои сериала, можно будет узнать совсем скоро в эфире телеканала «Супер», премьера которого состоится в эфире 23 сентября в 19:00.