Ксенофонтова поделилась первым фото со съемок сериала «Кухня. Война за отель»

В Сочи идут съемки комедийного сериала «Кухня. Война за отель», который станет продолжением «Кухни» и «Отеля Элеон». Актриса Елена Ксенофонтова снова вернулась к роли Элеоноры Андреевны Галановой — бывшей жены шеф-повара Виктора Баринова, мамы Екатерины Бариновой и владелицы отеля «Элеон». В своем Instagram она опубликовала фото со съемок совместного эпизода с Дмитрием Нагиевым, который по-прежнему играет самого себя.

«Даже не спрашивайте! Ничего не скажу! Нет, даже не уговаривайте!!!» — подписала снимок Елена.

Поклонники отметили, что ждут выхода сериала с нетерпением. Правда, основную сюжетную линию сериала уже раскрыл телеканал СТС. На сайте компании говорится, что Элеонора становится банкротом и теряет свой отель из-за Нагиева. Оплакивая фиаско в Тоскане, она узнает, что ее экс-жених начал строительство комплекса «Курортище» в Сочи.

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Элеонора мобилизует всю команду отеля, чтобы отомстить шоумену. Она покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича.