Сериалы

Disney снимет приквел о Дарте Вейдере

Студия снимет сериал о жизни одного из главных героев «Звездных войн».

Disney снимет приквел о Дарте Вейдере
Выставка «Звездные войны» в Германии. Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Голливудская студия Disney собирается запустить в производство сериал-приквел о Дарте Вейдере. Фильм будет сниматься специально для собственного стримингового сервиса компании. Сюжет сериала расскажет о том, что происходило до событий фильма «Новая надежда». 

СМИ сообщают, что в съемках примут участие Джеймс Эрл Джонс и Хейден Кристенсен. Оба уже снимались в фильмах франшизы «Звездные войны». 

Ранее Disney объявлял, что также собирается снимать сериалы о других персонажах «Звездных войн» — Кассиане Андоре и Оби-Ване Кеноби. Новые многосерийные фильмы заполнят сюжетный пробел между вышедшими приквелами и оригинальной трилогией Джорджа Лукаса. 

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«Звёздные Войны»DisneyДжордж Лукассериалы

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Disney снимет приквел о Дарте Вейдере
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