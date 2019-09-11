Disney снимет приквел о Дарте Вейдере

Студия снимет сериал о жизни одного из главных героев «Звездных войн».

Голливудская студия Disney собирается запустить в производство сериал-приквел о Дарте Вейдере. Фильм будет сниматься специально для собственного стримингового сервиса компании. Сюжет сериала расскажет о том, что происходило до событий фильма «Новая надежда».

СМИ сообщают, что в съемках примут участие Джеймс Эрл Джонс и Хейден Кристенсен. Оба уже снимались в фильмах франшизы «Звездные войны».

Ранее Disney объявлял, что также собирается снимать сериалы о других персонажах «Звездных войн» — Кассиане Андоре и Оби-Ване Кеноби. Новые многосерийные фильмы заполнят сюжетный пробел между вышедшими приквелами и оригинальной трилогией Джорджа Лукаса.