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Продюсер назвал фанатов «Игры престолов» «помешанными»

Создатель «Остаться в живых» раскритиковал недовольных зрителей.

Продюсер назвал фанатов «Игры престолов» «помешанными»
Дэймон Линделоф. Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсер Дэймон Линделоф прокомментировал недовольство зрителей, которым не понравился финал сериала «Игра престолов». Журналисты задали ему вопрос о том, как он относится к тому, что многие поклонники остались недовольны концовкой нашумевшего телефильма. 

Линделоф заявил, что необходимо различать истинных поклонников сериала и тех, кто высказывает свое недовольство. Он назвал последних «помешанными фанатами» и добавил, что именно такие люди возлагают на сериал какие-то ожидания, а затем пишут петиции. 

Продюсер вспомнил, что похожая ситуация случилась и с его собственным сериалом «Остаться в живых». По его словам, зрители сами придумали концовку фильма, но одновременно ждали, чтобы их удивили. Оправдать их ожидания и сделать «сюрприз» было непросто, сказал Линделоф. По этой причине, объяснил он, многие остались недовольны концовкой. 

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"Игра Престолов"звездыкультовый сериалОстаться в живых

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Продюсер назвал фанатов «Игры престолов» «помешанными»
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