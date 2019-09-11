Продюсер назвал фанатов «Игры престолов» «помешанными»

Продюсер Дэймон Линделоф прокомментировал недовольство зрителей, которым не понравился финал сериала «Игра престолов». Журналисты задали ему вопрос о том, как он относится к тому, что многие поклонники остались недовольны концовкой нашумевшего телефильма.

Линделоф заявил, что необходимо различать истинных поклонников сериала и тех, кто высказывает свое недовольство. Он назвал последних «помешанными фанатами» и добавил, что именно такие люди возлагают на сериал какие-то ожидания, а затем пишут петиции.

Продюсер вспомнил, что похожая ситуация случилась и с его собственным сериалом «Остаться в живых». По его словам, зрители сами придумали концовку фильма, но одновременно ждали, чтобы их удивили. Оправдать их ожидания и сделать «сюрприз» было непросто, сказал Линделоф. По этой причине, объяснил он, многие остались недовольны концовкой.