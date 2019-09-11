Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

Мультипликаторы решили, что инопланетянину Лунтику из мультсериала «Лунтик и его друзья» нужна такая же инопланетная подружка. Поэтому в скором времени выйдут серии с новым персонажем, сообщили в пресс-службе студии анимационного кино «Мельница».

Выглядеть инопланетная девочка будет совсем как Лунтик, и отличаться от него только желтым цветом. По задумке сценаристов, Луна (так зовут персонажа, но с ударением на первый слог) свалится на Землю с естественного спутника нашей планеты, как это когда-то произошло с Лунтиком.

«Она точно так же перевернет жизнь окрестностей пруда. Но если первый лунный гость влюбил в себя зрителей своей наивностью и способностью всем все прощать, то у Луны другое амплуа», — рассказали в пресс-службе.

Судя по всему, инопланетная гостья станет головной болью для героев сериала и источником их новых приключений. Создатели хотят, чтобы она взбудоражила размеренную и даже сонную жизнь поляны, на которой живет Лунтик и его друзья.

Сейчас «Мельница» уже полностью закончила первые 10 серий нового сезона, премьера которого намечена на январь 2020 года. Напомним, слухи о том, что у Лунтика появится подруга того же вида, что и он, порталу Teleprogramma.pro подтвердил руководителем студии Александр Боярский. Психологи отметили, что такое решение может быть полезно для малышей — это поможет им осознать половую принадлежность Лунтика, который не придерживается поведенческих стереотипов, свойственного мальчику или девочке.