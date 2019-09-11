Сериалы

Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

В новом сезоне в мультсериале появится новый персонаж

Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Кадр из мультфильма «Лунтик и его друзья»

Мультипликаторы решили, что инопланетянину Лунтику из мультсериала «Лунтик и его друзья» нужна такая же инопланетная подружка. Поэтому в скором времени выйдут серии с новым персонажем, сообщили в пресс-службе студии анимационного кино «Мельница».

Выглядеть инопланетная девочка будет совсем как Лунтик, и отличаться от него только желтым цветом. По задумке сценаристов, Луна (так зовут персонажа, но с ударением на первый слог) свалится на Землю с естественного спутника нашей планеты, как это когда-то произошло с Лунтиком. 

«Она точно так же перевернет жизнь окрестностей пруда. Но если первый лунный гость влюбил в себя зрителей своей наивностью и способностью всем все прощать, то у Луны другое амплуа», — рассказали в пресс-службе.

Лунтик
Лунтик/фото: melnitsa.com

Судя по всему, инопланетная гостья станет головной болью для героев сериала и источником их новых приключений. Создатели хотят, чтобы она взбудоражила размеренную и даже сонную жизнь поляны, на которой живет Лунтик и его друзья.  

Сейчас «Мельница» уже полностью закончила первые 10 серий нового сезона, премьера которого намечена на январь 2020 года. Напомним, слухи о том, что у Лунтика появится подруга того же вида, что и он, порталу Teleprogramma.pro подтвердил руководителем студии Александр Боярский. Психологи отметили, что такое решение может быть полезно для малышей — это поможет им осознать половую принадлежность Лунтика, который не придерживается поведенческих стереотипов, свойственного мальчику или девочке.

 

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лунтикмультфильмновый персонажновый сезон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Интересно?
Поделись с друзьями: