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Netflix назвал дату выхода второго сезона «Baby»

В опубликованном трейлере продолжения фильма показаны почти все знакомые герои, кроме уехавшей в Америку Камиллы.

Netflix назвал дату выхода второго сезона «Baby»
Второй сезон Baby появится на Netflix 18 октября 2019 года. Фото: Netflix

Компания Netflix порадовала фанатов итальянского сериала «Baby», объявив о том, что второй сезон будет доступен на потоковом сервисе уже с 18 октября. На YouTube-канале Netflix, и в Instagram-аккаунте Netflix Italia также появился трейлер нового сезона. «Выбор, который мы делаем, может изменить все», — говорится в подписи к нему.

Сериал «Baby», который в России так же известен как «Малышка» — остро-социальная подростковая драма. Ее персонажи — парни и девушки, заканчивающие школу в престижном районе Рима. У каждого из них есть собственные проблемы, такие как отношения с родителями и сверстниками, любовь, попытки понять себя и выбрать путь, по которому им предстоит идти во взрослой жизни.

Одна из главных героинь, Кьяра, выросла в богатой семье, но ее родители постоянно ругались, повергая дочь в скрытую депрессию. У Людовики, пошловатой девушки-изгоя, с которой Кьяра подружилась лишь под конец учебного года, другие неприятности — странная мать, непонимание со стороны отца и сестры, насмешки одноклассников, постоянная нехватка денег. Найдя друг в друге утешение, девушки незаметно для себя скатываются на самое дно…

В сериале снимаются набирающие популярность молодые актеры Бенедетта Поркароли («Идеальные незнакомцы»), Аличе Пагани («Лоро»), Брандо Пачитто и Мирко Тровато («Красные браслеты»), Джузеппе Маджо а также их более опытные коллеги, к примеру, Паоло Калабрези («Талантливый мистер Рипли», «Во всем виноват Фрейд»), Мехди Неббу («Германия 86», «Мюнхен»).

Напомним, на сервисе Netflix этот сериал доступен в том числе на русском языке.

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Netflix назвал дату выхода второго сезона «Baby»
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