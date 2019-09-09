В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко

Его убийство до сих пор не дает покоя англичанам.

В Британии жизнь бывшего подполковника ФСБ России Александра Литвиненко стала культурным феноменом. Сначала про него написали книгу, потом поставили пьесу, а теперь готовит к выходу телесериал.

Напомним, в 2001 году российский силовик получил политическое убежище в Англии, так как на родине на него завели ряд уголовных дел. Сам же он обвинял спецслужбы РФ во взрывах жилых домов. В 2006 году мужчина был отравлен радиоактивным полонием и умер в одной из лондонских больниц. Правоохранительные органы Великобритании считают, что убийство на совести российской стороны.

И вот, как сообщает издание The Guardian, телекомпания ITV собирается снять сериал о жизни Александра Литвиненко. Роль чекиста сыграет Дэвид Теннант, известный по сериалу «Доктор Кто» и фильму «Гарри Поттер и Кубок огня». Основой для новой картины послужит снятый в 2017 году в Британии документальный фильм «Охота на убийц КГБ».

Будете смотреть сериал, если его переведут на русский?