Сериалы

Стартовали съемки продолжения сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой

Во втором сезоне детективной картины появятся новые яркие персонажи.

Стартовали съемки продолжения сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой
Екатерина Вилкова. фото: кадр из сериала "Шифр"

В 2018 году на Первом канале показали детективный сериал «Шифр» Веры Сторожевой. История о четырех женщинах, обладающих особыми аналитическими способностями, с помощью которых они раскрывают запутанные дела, полюбилась зрителям. Ирина, Анна, Софья и Катерина не бояться рисковать жизнью, чтобы поймать преступников ради благополучия простых людей и своей страны.

Стало известно, что стартовали съемки второго сезона сериала. Компания Sony Pictures Television Russia приступила к работе над новыми сериями по заказу Первого канала. Как известно, это работа является адаптацией британского мини-сериала «Код убийства». Ее даже выдвинули на премию «ТЭФИ-2019» в пяти номинациях.

Скорее всего, сотрудницам дешифровального отдела ГРУ вновь придется помогать следственному отделу раскрывать порой загадочные преступления. Отмечается, что по ходу сюжета в новом сезоне появятся и новые персонажи. Зрители познакомятся с мамой Кима Вершинина и будущей свекровью Сони — Натальей Михайловной. В новых эпизодах также появиться возлюбленный Катерины. Конечно, не обойдется без коварных и неуловимых преступников.

вилкова, шифр. фото
Фото: кадр из сериала «Шифр»

По сюжету героине Елены Пановой все же удалось наладить отношения с дочерью Лидой. А вот Соня, в роли которой снова предстанет Яна Дюбуи, разведется с Виктором, а еще надет новую работу. У Сони закрутится роман с помощником Проскурина Кимом Вершининым. И даже у Анны (Екатерина Вилкова) в личной жизни начнутся серьезные изменения. Только у героини Марьяны Спиваковой дома будет все по-прежнему – муж, дети, работа в школе. При этом девушки продолжат раскрывать преступления.

Панова, шифр. фото
Панова в образе Катерины. Фото: кадр из сериала «Шифр»

Премьера продолжения сериала «Шифр» запланирована на 2020 год. В нем снимутся: Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Яна Дюбуи, Олег Гаас и другие известные актеры. В соцсети уже появились первые кадры со съемок.

Фото: instagram.com/mofevna/

А вы ждете новый сезон?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВилковаЕлена ПановаМарьяна Спиваксериал ШифрЯна Дюбуи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стартовали съемки продолжения сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой
Интересно?
Поделись с друзьями: