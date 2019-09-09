Стартовали съемки продолжения сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой

В 2018 году на Первом канале показали детективный сериал «Шифр» Веры Сторожевой. История о четырех женщинах, обладающих особыми аналитическими способностями, с помощью которых они раскрывают запутанные дела, полюбилась зрителям. Ирина, Анна, Софья и Катерина не бояться рисковать жизнью, чтобы поймать преступников ради благополучия простых людей и своей страны.

Стало известно, что стартовали съемки второго сезона сериала. Компания Sony Pictures Television Russia приступила к работе над новыми сериями по заказу Первого канала. Как известно, это работа является адаптацией британского мини-сериала «Код убийства». Ее даже выдвинули на премию «ТЭФИ-2019» в пяти номинациях.

Скорее всего, сотрудницам дешифровального отдела ГРУ вновь придется помогать следственному отделу раскрывать порой загадочные преступления. Отмечается, что по ходу сюжета в новом сезоне появятся и новые персонажи. Зрители познакомятся с мамой Кима Вершинина и будущей свекровью Сони — Натальей Михайловной. В новых эпизодах также появиться возлюбленный Катерины. Конечно, не обойдется без коварных и неуловимых преступников.

По сюжету героине Елены Пановой все же удалось наладить отношения с дочерью Лидой. А вот Соня, в роли которой снова предстанет Яна Дюбуи, разведется с Виктором, а еще надет новую работу. У Сони закрутится роман с помощником Проскурина Кимом Вершининым. И даже у Анны (Екатерина Вилкова) в личной жизни начнутся серьезные изменения. Только у героини Марьяны Спиваковой дома будет все по-прежнему – муж, дети, работа в школе. При этом девушки продолжат раскрывать преступления.

Премьера продолжения сериала «Шифр» запланирована на 2020 год. В нем снимутся: Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Яна Дюбуи, Олег Гаас и другие известные актеры. В соцсети уже появились первые кадры со съемок.

А вы ждете новый сезон?