Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Концовка фильма отличается от книжной»

Уже готова к выходу на телеэкраны экранизация нашумевшего одноименного романа Гузель Яхиной кинокомпании «Русское» для телеканала «Россия 1».

В преддверии премьеры корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко побеседовала с креативным продюсером проекта Ильей Паперновым.

— Что за кино вы сняли?

— Трудно сделать какой-то выбор и сказать, о чем этот фильм: трагедия народа, личная драма… Конечно, это история Зулейхи,в первую очередь. Но эта ее история происходит на фоне больших исторических событий, которая затронула огромное количество людей в нашей стране.

Затронула поразному: только в этих событиях поучаствовало 6 миллионов так называемых «кулаков», не говоря уже обо всех сопричастных. Поэтому «Зулейха» – это одновременно и эпос, и драма. По крайней мере, мы старались сделать все, чтобы это получилось именно так. Что выйдет в результате – оценит зритель.

— Что стало самым сложным в производстве «Зулейхи»?

— Одним из самых сложных аспектов этой картины, конечно, была ее многопостановочность, если говорить профессиональными терминами. Она складывалась тяжело: из 52 смен картины всего 5-6 было в Москве. Все остальное – это экспедиции, причем, экспедиции в разные места.

География съемок была огромной. Мы снимали в Архангельске, мы снимали в Перми, под Пермью, мы снимали большую часть в Татарстане, в разных его точках: в Казани, Чистополе, в Кукмарском районе, в районе Голубых озер, под Казанью…

— Насколько тяжело было снимать?

— Тяжело. Такие съемки – это, во-первых, экспедиции, во-вторых, это историческая картина, поэтому каждый объект требует подготовки. Невозможно просто войти куда-то и сразу начать снимать, так что огромный кусок работы был проделан художниками, реквизиторами и операторами, которые готовят место съемки для того, чтобы реализовать поставленную режиссером задачу.

— Сколько длилась работа над проектом?

— Съемки продолжались фактически пять месяцев. Обычно 8 серий снимаются 2-3 месяца,а здесь было 5 непосредственно съемочный период, не говоря о четырех месяцах подготовки. Кроме того, в связи с тем, что события романа разворачиваются на протяжении многих лет и захватывают разные сезоны, у нас было два блока съемок. Мы начали в августе, снимали по ноябрь, потом была остановка, мы ждали зимы, и дождавшись, снимали зиму в большом морозе.

— Роман и фильм. Насколько они различаются? И согласна ли автор с вашим видением ее произведения?

— Все, что касается вопросов соответствия романа и фильма, то, конечно, нужно понимать, что замечательный роман, который написала Гузель Яхина – это литература. У каждого рода искусств есть свои законы, свои выразительные средства. И не все в литературе легко переносится на экран, а зачастую не переносится вовсе.

Существуют такие выразительные средства литературы как внутренний монолог, описание. Иногда для того, чтобы одну фразу из литературного текста воспроизвести на экране, нужно 5 минут экранного времени, а иногда наоборот. Поэтому, конечно, приходится что-то придумывать, менять. Тем не менее, конечно, все версии сценария, все версии монтажа согласовывались с Гузель, и мы очень благодарны ей за это участие. И, как мне кажется, судя по ее реакции, мы нигде не погрешили против главных смыслов книги.

Конечно, что-то отличается. Фильм будет интересно смотреть и тем, кто не читал роман, и тем, кто его прочел. Там достаточно много отличий, но ничего такого, что поломало бы характер героя или заложенные в повествование сюжетные события.

Ну, вот вам пример такого отличия… Характер Игнатова в книге, в основном, передан через описания. Описания в кино не экранизируются, и нам пришлось, например, в случае с Игнатовым придумать небольшую предысторию и показать ее в фильме.

Но сам ход с предысториями героев взят нами из книги. Там рассказывается предыстория Лейбе, упоминается предыстория питерских интеллигентов – профессора и его жены. Какие-то вещи мы развернули, а каким-то придумали драматургическое воплощение.

— Говорят, история фильма заканчивается не так, как в романе.

— Верно, концовка сериала отличается от книжной. Можно сказать, что и кардинально, но не противореча ей. Опять же, это разница двух видов искусства. И то, что кажется исчерпывающим, понятным и выразительным в литературе, при непосредственном переносе в кино получается немножко другим. Открывать секреты я, конечно, не буду, но разница между финалом фильма и книги есть. Но еще раз скажу: мы не нарушили, как мне кажется, изначальный замысел автора романа.

— Юля Пересильд лихо управляется с топором, когда рубит косу Зулейхе. Выглядит страшно…

— Что касается сцен вроде отрубания кос у Зулейхи, конечно, мы никаких опасных для актеров и персонажей нашей картины трюков не совершали. Все это происходило с использованием и киносредств, и монтажных съемок, и с помощью нашей замечательной каскадерской команды.

— Что стало главным в выборе режиссера для «Зулейхи»?

— Что касается замысла и стиля режиссера Егора Анашкина, осуществившего эту постановку… Во первых, мне не кажется, что в его предыдущей работе «Кровавая барыня» главным стала некая жестокость зрелища или натуралистичность. В «Кровавой барыне» очень важна была, на мой взгляд, некая психологическая история, сюжет, который разворачивался в развитии персонажей, в развитии характеров.

Как раз это было очень важным для картины «Зулейха открывает глаза». Потому что многие персонажи и в романе, и в фильме претерпели значительные изменения. Кто-то проявлял стойкость и последовательность, которые в каждой ситуации проявлялись по-разному, но показывали некую целостность характера.

Мне кажется, Егор проделал замечательную работу по постановке этого фильма.И, конечно, мне сложно со стороны «с холодным носом» оценивать нашу работу, но одно могу сказать точно: мы старались. А окончательная и финальная оценка будет в реакции зрителей на фильм, который, я надеюсь, телеканал «Россия» уже скоро покажет. Надеюсь, что в этом году.

Коллектив портала Teleprogramma.pro тоже с нетерпением ожидает выхода экранизации романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». И мы обязательно сообщим нашим читателям дату выхода сериала на телеканале «Россия», как только она станет известна.

А пока у вас есть время прочесть книгу, чтобы иметь возможность сравнивать. Или вы уже успели ее прочитать?